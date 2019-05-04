Папарацци тайком сняли Ратаковски на пляже и убедились, что скрывать ей нечего

Девушки наслаждались солнцем и морем, а окружающие наслаждались видом двух прелестниц в купальниках, пишет Daily Mail.

Эмили Ратаковски давно славится своими откровенными фото, на которых девушка не стесняется показывать соблазнительные формы. Но больше всего у фанатов ценятся снимки папарацци, ведь на них гарантированно нет фильтров и фотошопа. И что сказать, судя по этим фото с пляжа, у модели с фигурой всё в порядке.

Даже на пляж Эмили умудрилась принарядиться, но при этом не переступить грань разумного. Оливковый цвет купальника выгодно оттеняет её смуглую кожу и карие глаза, а золотые серьги только добавляют изюминку образу. В довершение всего — солнцезащитные очки (обязательный атрибут на пляже), которые придают некоторую беззаботность стильному луку модели.

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