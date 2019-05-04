Как вам такое? Жители Эстонии возмущены сексистской рекламой Pakendikeskus
Реклама эстонской компании Pakendikeskus сделана в лучших традициях пинапа... Роскошная блондинка, держащая в руках прохладительные напитки, а на переднем плане – глубокое декольте. Однако, далеко не всем жителям Эстонии реклама пришлась по вкусу.
«В одном можно быть уверенным. Трубочки у меня настоящие», - гласит надпись на рекламе.
«Действительно, что эта женщина делает в рекламе? Ваша целевая аудитория - гетеросексуальные мужчины, которых можно привлечь только женскими телами? И что, по вашему мнению, естественно для женского тела, а что нет?» - написала одна женщина в комментариях в Facebook.
Другие комментаторы также отметили неуместность такого способа продвинуть свой продукт и обвинили создателей в сексизме.
«А вдруг это настоящая грудь?» - задается вопросом один из комментаторов.
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