Как вам такое? Жители Эстонии возмущены сексистской рекламой Pakendikeskus

«В одном можно быть уверенным. Трубочки у меня настоящие», - гласит надпись на рекламе.

«Действительно, что эта женщина делает в рекламе? Ваша целевая аудитория - гетеросексуальные мужчины, которых можно привлечь только женскими телами? И что, по вашему мнению, естественно для женского тела, а что нет?» - написала одна женщина в комментариях в Facebook.

Другие комментаторы также отметили неуместность такого способа продвинуть свой продукт и обвинили создателей в сексизме.

«А вдруг это настоящая грудь?» - задается вопросом один из комментаторов.