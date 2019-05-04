Доброе утро! Что сулит этот день каждому знаку Зодиака?

Поездки сложатся неплохо, а вот от светских развлечений и занятий спортом в этот день лучше отказаться. Спокойный отдых дома и общение с членами семьи пойдут вам на пользу. Общение с любимым человеком будет приятным, но достичь полного взаимопонимания вряд ли удастся.

Дева

Очень благоприятный день для общения, дружеских и деловых встреч. Ваши идеи придутся по вкусу окружающим, однако реализовать их сразу не удастся. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение поддержки от влиятельных особ. Появляются новые обязанности, отнимающие много времени и сил. В целом день будет удачным для тех, кто готов учиться новому, а вот властолюбивые особы испытают скорее неприятные эмоции.

Эмоциональный фон благоприятен, настроение будет хорошим. Конфликты с близкими людьми маловероятны. Влюбленные смогут помириться после ссоры и спокойно обсудить планы на будущее.

Весы

С профессиональной точки зрения день весьма сложен. Разнообразные проблемы требуют решения, но вы пока не знаете, как именно следует взяться за дело, чтобы быстрее добиться своего. В такой ситуации можно рассчитывать на помощь проверенных союзников и старых друзей; при новых знакомствах нужны осторожность и предусмотрительность.

Трудности в романтических отношениях могут быть весьма серьезными, вы рискуете совершить серьезные ошибки, действуя под влиянием эмоций. Будьте готовы пересмотреть приоритеты, прислушаться к советам и рекомендациям старших родственников. Жизненный потенциал высок, недомогания маловероятны. Активный отдых и физические нагрузки пойдут вам на пользу.

Скорпион

День принесет немало проблем и испытаний, однако Скорпионы смогут с честью выйти из любой ситуации. Старайтесь не запятнать свою репутацию, избегайте контактов с сомнительными особами. Велика вероятность ошибок в работе; информация, на которой вы основываете свои выводы, нуждается в дополнительной проверке.

Вы склонны проявлять требовательность и непреклонность в общении с близкими людьми. Непоколебимая самоуверенность порой облегчает жизнь, но иногда за нее приходится дорого платить. Постарайтесь взглянуть на себя со стороны – это поможет выбрать наиболее достойную линию поведения.

Стрелец

Сложный день для тех, кто планирует решить профессиональные и семейные проблемы. Стрельцам сегодня присуще легкомыслие, которое влечет за собой досадные ошибки и глупые промахи, платить за которые потом приходится очень дорого. Если вы не готовы явить миру чудеса самодисциплины и организованности, отложите важные дела и наслаждайтесь жизнью – на развлечения звезды сегодня определенно не поскупились.

Отношения с близкими будут весьма напряженными: от вас ждут выполнения данных обещаний, напоминают об обязательствах, правилах и традициях. Вы же склонны пренебрегать условностями и делать только то, что доставляет вам удовольствие. Именно такой подход может разрушить непрочные любовные союзы.

Козерог