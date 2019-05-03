Что нужно сделать в мае 2019 года, чтобы стать счастливее: советы для Знаков Зодиака

Чем счастливее человек, тем чаще с ним случаются небольшие чудеса и тем меньше он тратит времени и сил, чтобы улучшить свою жизнь. Советы астрологов на май помогут стать счастливее представителям всех знаков Зодиака.
Май может стать невероятно важным месяцем: об этом говорит скопление планет в созвездии Тельца. Солнце, Меркурий и Уран помогут многим из нас сдвинуть с мертвой точки важные дела. Появятся силы и энергия на реализацию идей, отложенных с зимы в долгий ящик. По прогнозам астрологов, май — идеальное время для старта долгосрочных проектов. Будет особенно здорово, если в этом месяце вы сможете составить план действий, расписать свои цели и задачи — как глобальные, так и текущие. А приблизиться вплотную к цели помогут рекомендации астрологов для каждого знака Зодиака.
Овен
Май станет для Овнов насыщенным месяцем. Получится справиться со многими задачами, но на фоне полного хаоса можно пропустить нечто важное. Чтобы стать счастливее, Овнам придется сбавить активность и подумать, что они могли упустить и куда держат путь. В этом месяце они смогут понять, как решить вопросы, связанные с работой, карьерой и отношениями. Главное — обращать внимание на детали, быть начеку, работать активно.
Телец
Согласно гороскопу на май, самые значимые события будут происходить не в сфере работы, а в семейной жизни. Ситуация в отношениях может обостриться, так что Тельцам стоит подготовиться к этому и навести порядок в семейных делах. Даже если обстоятельства будут складываться благоприятно, Тельцы рискуют много сомневаться. Астрологи советуют сохранять позитивное мышление. Не стоит придумывать себе проблемы, с которыми нужно бороться.
Близнецы в мае продемонстрируют свои таланты и будут активными, как никогда прежде. Энергии будет более чем достаточно, и это действительно отличная новость — появится шанс оказаться в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми. Единственное, чего Близнецам стоит избегать в мае, — это зависть окружающих и желание обсуждать свои планы с посторонними. Во избежание лишних проблем эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Близнецам пересмотреть свои отношения и ограничить общение с негативными людьми.
Рак
У Раков было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к маю. Именно в этом месяце в жизни будут происходить какие-то важные вещи. Особенно они затронут Раков, которые проходят не самый простой период. Быть может, это станет переломным моментом в жизни. Причем происходить все будет лишь на эмоциональном уровне: никаких долгоиграющих негативных последствий не ожидается. Главное — следить за эмоциональным состоянием, поддерживать хорошее настроение, тогда получится войти в новую жизнь правильно.
Лев
Май — нейтральный месяц, когда у Дев будет возможность устроить себе плавный переход от весны к лету. С середины месяца на работе начнется насыщенный период, в который будет некогда отдыхать. Стать счастливее Девам поможет инициативность и решительность. Астрологи советуют им контролировать ситуацию и укреплять свои позиции. От чего Дев стоит предостеречь, так это от необдуманных поступков и агрессии. Это не принесет победы, скорее лишит каких-то привилегий.
Весы
В мае для Весов все будет развиваться гармонично. Несмотря на отсутствие ярких событий, им категорически нельзя расслабляться: необходимо очень серьезно взвешивать свои решения, чтобы не попасть в плен собственных иллюзий или чужого обмана. Астрологи советуют прислушиваться к близким людям или развить интуицию, чтобы сохранить объективный взгляд на происходящее.
Скорпион
Главной темой мая для Скорпионов станет возвращение каких-либо событий или людей, которые играли важную роль в прошлом. Придется проявить невозмутимость, чтобы сориентироваться и не попасть в невыгодную ситуацию. Особенно это относится к Скорпионам, которые недавно разорвали связь с прошлым и начали новую жизнь. Стоит приготовиться к неоднозначному сценарию и обрести поддержку со стороны окружающих.
Стрелец
Начало месяца станет для Козерогов разгоночной полосой и периодом подготовки к очень активному периоду, когда в жизни начнут происходить какие-то перемены. Изменения придут не раньше 15 числа, и, по словам астрологов, многие из них не придутся Козерогам по душе, так что не стоит делать на них ставку. Жизнь станет лучше в плане того, что крупные дела временно уйдут с радаров, а у Козерогов появится возможность подготовиться к рывку, построить планы и заложить основу своего счастья.
Водолей
Май — время, когда удача сама пойдет в руки. Правда, все будет не так гладко: везение будет на стороне Водолеев, но не всегда получится использовать удачные шансы. В остальном конец весны будет похож на прошлые месяцы и станет его логическим продолжением. Чтобы стать счастливее, нужно жить моментом и не пасовать перед трудностями. Проявив силу воли и инициативу, Водолеи наверняка смогут воспользоваться многими возможностями.
Рыбы
Активность в жизни Рыб начнется в середине мая. До этого момента у них будет достаточно времени, чтобы подготовиться, а главное, понять, какое взять направление. Звезды дают подсказку: стоит выбрать то, что получается лучше всего. Определиться с целью необходимо до 15-17 мая, чтобы не упустить отличные возможности, которые начнут приходить после