Что нужно сделать в мае 2019 года, чтобы стать счастливее: советы для Знаков Зодиака

Дева

Май — нейтральный месяц, когда у Дев будет возможность устроить себе плавный переход от весны к лету. С середины месяца на работе начнется насыщенный период, в который будет некогда отдыхать. Стать счастливее Девам поможет инициативность и решительность. Астрологи советуют им контролировать ситуацию и укреплять свои позиции. От чего Дев стоит предостеречь, так это от необдуманных поступков и агрессии. Это не принесет победы, скорее лишит каких-то привилегий.

Весы

В мае для Весов все будет развиваться гармонично. Несмотря на отсутствие ярких событий, им категорически нельзя расслабляться: необходимо очень серьезно взвешивать свои решения, чтобы не попасть в плен собственных иллюзий или чужого обмана. Астрологи советуют прислушиваться к близким людям или развить интуицию, чтобы сохранить объективный взгляд на происходящее.

Скорпион

Главной темой мая для Скорпионов станет возвращение каких-либо событий или людей, которые играли важную роль в прошлом. Придется проявить невозмутимость, чтобы сориентироваться и не попасть в невыгодную ситуацию. Особенно это относится к Скорпионам, которые недавно разорвали связь с прошлым и начали новую жизнь. Стоит приготовиться к неоднозначному сценарию и обрести поддержку со стороны окружающих.

Стрелец

В мае в жизни Стрельцов может сложится ситуация, в которой они рискуют стать жертвой мошенничества, коварства или клеветы. Чтобы стать счастливее и нейтрализовать угрозу, астрологи советуют навести порядок в делах, проявить внимательность и не обсуждать свои планы с посторонними. Если появятся мысли и предчувствия по поводу обмана конкретного человека, желательно поставить общение с ним на паузу: сейчас не лучшее время, чтобы разрывать связь и вычеркивать кого-то из жизни, но в следующем месяце эта тема вернется.

Козерог

Начало месяца станет для Козерогов разгоночной полосой и периодом подготовки к очень активному периоду, когда в жизни начнут происходить какие-то перемены. Изменения придут не раньше 15 числа, и, по словам астрологов, многие из них не придутся Козерогам по душе, так что не стоит делать на них ставку. Жизнь станет лучше в плане того, что крупные дела временно уйдут с радаров, а у Козерогов появится возможность подготовиться к рывку, построить планы и заложить основу своего счастья.

Водолей

Май — время, когда удача сама пойдет в руки. Правда, все будет не так гладко: везение будет на стороне Водолеев, но не всегда получится использовать удачные шансы. В остальном конец весны будет похож на прошлые месяцы и станет его логическим продолжением. Чтобы стать счастливее, нужно жить моментом и не пасовать перед трудностями. Проявив силу воли и инициативу, Водолеи наверняка смогут воспользоваться многими возможностями.

Рыбы