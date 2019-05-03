Ильвес чуть не стошнило от новой фотографии светской львицы Ану Саагим

Известная эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес (26) оставила под фотографией 57-летней светской львицы Ану Саагим неожиданный комментарий.
Саагим опубликовала в Instagram фото, на котором позирует вместе с известным в России, Эстонии и других странах Европы рэпером Томми Кэшем. Снимок подписала просто: «Томми и Ану».
Сильвия Ильвес не сдержалась и оставила неприятный комментарий. По-видимому, в отличие от экс-солистки группы Serebro Кати Кищук, наша красотка недолюбливает такого популярного Кэша. «Меня тошнит от Томми Кэша», - написала она.