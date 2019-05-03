Пт, 3.05.2019
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  • «Не можешь объяснить»: муж Леры Кудрявцевой поделился фото маленькой дочки

«Не можешь объяснить»: муж Леры Кудрявцевой поделился фото маленькой дочки
Восторг!

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Снимок с прогулки оказался первым в социальных сетях мужчины, на котором есть его дочь.

Телеведущая Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В августе 2018 года у пары родилась дочь Мария. Молодые родители долго скрывали малышку от глаз публики, однако все-таки решили порадовать поклонников. Фото с маленькой дочкой появилась на странице Макарова в Instagram, сообщает Teleprogramma.pro.

На снимке хоккеист прогуливается по частному сектору с коляской. На Игоре серый спортивный костюм и темная кепка. Лица Маши в кадре не видно, она сидит в коляске лицом к отцу. На девочке теплый белоснежный комбинезон. Муж Кудрявцевой смотрит на дочку с широкой улыбкой.

«Бывает, не можешь объяснить», — подписал кадр хоккеист.

Фотография незамедлительно собрала большое количество умиленных комментариев и пожеланий счастья Маше и ее родителям.

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