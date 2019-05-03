«Не можешь объяснить»: муж Леры Кудрявцевой поделился фото маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В августе 2018 года у пары родилась дочь Мария. Молодые родители долго скрывали малышку от глаз публики, однако все-таки решили порадовать поклонников. Фото с маленькой дочкой появилась на странице Макарова в Instagram, сообщает Teleprogramma.pro.

На снимке хоккеист прогуливается по частному сектору с коляской. На Игоре серый спортивный костюм и темная кепка. Лица Маши в кадре не видно, она сидит в коляске лицом к отцу. На девочке теплый белоснежный комбинезон. Муж Кудрявцевой смотрит на дочку с широкой улыбкой.

«Бывает, не можешь объяснить», — подписал кадр хоккеист.