Скорпионов ждет удача! Читай гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 мая

Эмоциональный фон стабилен, однако настроение наиболее чувствительных особ может испортиться из-за необходимости тратить время на полезные, но не очень приятные занятия.

Склонность к спокойным рассуждениям проявляется даже у тех, кто обычно не в силах сопротивляться собственным чувствам и желаниям. День подходит для решения личных проблем, поскольку позволяет взвесить все «за» и «против» и выбрать единственно верный путь, пишет Дворец.

Овен

Настроению Овнов можно только позавидовать. Благодаря особому обаянию и жизненной энергии представители данного знака в течение всего дня будут находиться в центре внимания. Многие хотят завоевать ваше расположение, но подлинное удовольствие вы получите от общения с близкими людьми. Трудно найти более подходящий день для семейного праздника или романтического свидания в необычной обстановке.

Вы слишком легко тратите деньги, это может стать причиной серьезных проблем. Высок творческий потенциал, вероятно появление интересных идей, касающихся обустройства жилища и украшения интерьера. Тяжелым физическим трудом заниматься нежелательно.

Телец

День характеризуется снижением жизненного потенциала и напряженностью эмоционального фона, а потому события его могут оказаться нелегким испытанием для Тельцов. Постарайтесь сосредоточиться на решении актуальных проблем: практичность и целеустремленность избавят вас от напрасных тревог и гнетущих размышлений.

Отношения в семье складываются непросто, этот день связан с появлением информации, которая огорчит и вас, и ваших близких. В своих поступках будьте последовательны, а в высказываниях – справедливы. Откажитесь от любых действий, которые могут быть расценены окружающими как покушение на их свободу и проявление собственнических инстинктов.

Близнецы

Близнецы рискуют потерять свой природный оптимизм и оказаться в плену мрачных и угнетающих мыслей. Постарайтесь найти подлинную причину своего душевного дискомфорта – вероятнее всего, она связана с работой, отношениями с коллегами и руководством. Сегодня вы не должны предпринимать решительных действий, но вполне можете решить, как будете поступать в будущем. Посоветуйтесь с друзьями, выслушайте советы родственников, даже если они придутся вам не по вкусу.

Эмоциональный фон в целом неблагоприятен, но во всем, что касается любви и романтических отношений, сказывается влияние позитивных тенденций. Новое увлечение или ни к чему не обязывающий флирт будут для вас лучшим лекарством от печалей и тревог.

Рак

Будьте очень осторожны! День связан с ухудшением самочувствия, не исключены обострения хронических заболеваний, травмы. Откажитесь от кулинарных экспериментов, отложите визит к парикмахеру или косметологу: сегодня вам нужны покой и стабильность. Жажда перемен – лишь следствие тех глубоких переживаний, о которых вы предпочитаете не задумываться, и избавиться от них не удастся, даже если вы весь мир перевернете с ног на голову.