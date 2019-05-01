Таллиннский астролог Кристина Иванова рассказала, какие романтические приключения ждут нас в мае

«Дело в том, что планета Венера, отвечающая в астрологии за земную любовь и благосостояние, 15 мая переходит в особенно комфортное для себя место – знак Тельца, и пробудет там до 8 июня! Это прекрасное событие сулит всем знакам Зодиака большую надежду на гармонизацию любовных и финансовых дел», – объясняет Кристина Иванова.

В первой половине месяца романтическое настроение и желание влюбиться особенно ярко будут чувствовать представители огненных знаков – Овны, Львы и Стрельцы. Некоторые из представителей этих знаков могут даже слишком активно добиваться внимания противоположного пола или наоборот почувствовать его на себе.

Период с 5 по 10 мая – время повышенной активности, где возможны как яркие встречи, так и не менее яркое выяснение отношений, попытки расставить все точки над «i». Бояться этих обстоятельств не стоит, потому что в первые две недели месяца нам всем будет дана энергия для выяснения застарелых конфликтов, главное – соблюдать чувство такта и не переусердствовать.

После 15 мая особенно хорошо будут себя чувствовать Тельцы, а также остальные земные Знаки. Козерог и Дева могут рассчитывать на удачу в любовных и финансовых делах. На самом деле, хорошее положение Венеры действует абсолютно на всех. Так что многие свободные люди, сердце которых еще не занято, в этот период могут почувствовать желание вступить в партнерские отношения. Шанс встретить любовь есть у всех! А у тех, кто уже находится в отношениях, есть возможности для их укрепления.