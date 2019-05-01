Таллиннский астролог Кристина Иванова рассказала, какие романтические приключения ждут нас в мае
Практикующий астролог из Таллинна Кристина ИВАНОВА уже составила общий прогноз для каждого знака Зодиака на май 2019 года, который вы можете найти ЗДЕСЬ! А поскольку май станет главным романтическим месяцем 2019 года, астролог спешит дать романтические советы.
«Дело в том, что планета Венера, отвечающая в астрологии за земную любовь и благосостояние, 15 мая переходит в особенно комфортное для себя место – знак Тельца, и пробудет там до 8 июня! Это прекрасное событие сулит всем знакам Зодиака большую надежду на гармонизацию любовных и финансовых дел», – объясняет Кристина Иванова.
В первой половине месяца романтическое настроение и желание влюбиться особенно ярко будут чувствовать представители огненных знаков – Овны, Львы и Стрельцы. Некоторые из представителей этих знаков могут даже слишком активно добиваться внимания противоположного пола или наоборот почувствовать его на себе.
Период с 5 по 10 мая – время повышенной активности, где возможны как яркие встречи, так и не менее яркое выяснение отношений, попытки расставить все точки над «i». Бояться этих обстоятельств не стоит, потому что в первые две недели месяца нам всем будет дана энергия для выяснения застарелых конфликтов, главное – соблюдать чувство такта и не переусердствовать.
После 15 мая особенно хорошо будут себя чувствовать Тельцы, а также остальные земные Знаки. Козерог и Дева могут рассчитывать на удачу в любовных и финансовых делах. На самом деле, хорошее положение Венеры действует абсолютно на всех. Так что многие свободные люди, сердце которых еще не занято, в этот период могут почувствовать желание вступить в партнерские отношения. Шанс встретить любовь есть у всех! А у тех, кто уже находится в отношениях, есть возможности для их укрепления.
«Особенно прошу обратить внимание на числа с 17 по 19 мая: в эти волшебные выходные Венера будет в соединении с Ураном, и у многих появится шанс встретить свою любовь! С 26 мая по 2 июня Венера будет в гармоничном аспекте с Нептуном, что вовсю намекает на время романтики. В этот период у многих будут возможности не только найти новые отношения, но и укрепить и приумножить уже имеющиеся. Так что желаю вам не упустить свой шанс и правильно распределить свои приоритеты!» – говорит астролог.