Пять знаков Зодиака, которым повезет в мае 2019 года

Одним из универсальных способов привлечения удачи является создание положительной энергетики в доме. Нужно вовремя убираться и не копить ненужные вещи. Это минимальный набор требований для тех, кто любит отдыхать и работать в родных стенах.

Тельцам повезет, ведь это их месяц, их время. Для большинства людей это будет не такой яркий и успешный период, поэтому Тельцы смогут обогнать многих конкурентов и соперников. Удача улыбнется Тельцам и в любви, и в финансовой сфере.

Сложной будет середина мая. Импульсивность возрастет, поэтому необходимо будет сдерживать эмоции. Несмотря на общий диссонанс, май хорошо подходит для новых дел и ответственных задач на работе. Не стоит отсиживаться в стороне: пора рваться в бой, пока остальные ослаблены, а сами Тельцы на подъеме.

У Близнецов наступает период, идеально подходящий для самоанализа и творческой деятельности. Даже если представители этого знака не работают в креативной сфере, им все равно повезет в мае, потому что так хотят звезды. Они помогут принимать нестандартные решения, которые приведут к карьерному росту и повышению дохода.

Необычные и яркие поступки будут очень полезными в любви. Близнецам в плане харизмы не будет равных в мае. Они смогут произвести хорошее впечатление на кого угодно. Продуктивным будет флирт и романтические свидания. В отношениях, которые длятся уже некоторое время, также придется проявиться находчивость и смекалку. Пришла пора показать любимому человеку свою преданность.

Девы найдут вдохновение и мотивацию для работы, новые увлечения. Им откроются новые горизонты, а звезды и планеты будут находиться в полной гармонии, поэтому на этих новых горизонтах практически не возникнет трудностей и неприятностей. Май очень хорош для отдыха, улучшения самочувствия и очищения от негативных вирусных программ.

В это время необходимо заняться своей душой и телом, а всё остальное играет вторичную роль. Несмотря на то, что работа отойдет на второй план, она все равно останется важной, а Девам в ней должно повезти. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют направлять энергию не только на новые задачи и креативную деятельность, но и на обязанности, домашние дела.

У Весов будет много шансов на любовные победы и на успехи в бизнесе и делах. Созидательное настроение и энергетика звезд сделают Весов более смелыми, более решительными. Стоит воспользоваться этим во всех сферах жизни. Обострится интуиция представителей данного знака. Шестое чувство не раз спасет их от фиаско и поможет принять важное решение вовремя.

Вселенная снабдит Весов большой удачей. Это значит, что из любых проблем Весы быстро найдут выход. Главное — не наживать себе врагов и не чинить никому препятствий самостоятельно, никого не провоцировать.

У Рыб начинается период переосмысления. Вселенная приятно удивит людей этого знака, предоставив им возможность найти новый фарватер в жизни, обрести внутреннюю гармонию. Рыбам звезды будут помогать во всем понемножку, поэтому выделить какое-то основное направление не получится.