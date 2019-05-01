Это работает! В Cети поделились самыми неожиданными действенными советами

За сутки публикация набрала более 57 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Множество пользователей рассказали о случайных находках и лайфхаках, которые существенно упростили им жизнь. Юзер под ником Pilot_Scott заявил, что при заложенности носа отлично помогает десяток отжиманий. Отказалось, что этот способ побороть насморк используется многими подписчиками, пишет Lenta.

Некоторые усомнились в том, что они смогут перенести такую физическую нагрузку. Один из пользователей в шутку посоветовал им начать интенсивно тренироваться: «В этом и заключается хитрость: когда вы достигнете десять, ваш грипп пройдет естественным путем», — заявил он.

Еще один лайфхак, касающийся здоровья, — гигиена полости рта. «Ваши десны кровоточат, когда вы пользуетесь зубной нитью, потому что вы не пользуетесь зубной нитью», — сообщил один из подписчиков. Оказалось, что врачи советуют бороться с кровоточивостью интенсивной чисткой: тогда десны не воспаляются от малейшего прикосновения.

Многие заметили, что их жизнь стала легче, если они часто делают уборку. «Я часто убираю свою комнату, и это заставляет меня чувствовать себя спокойно и очищает мою голову», — заявил юзер L6fty. Комментаторы сошлись во мнении, что удовольствие от чистоты не сравнится ни с чем, поэтому следует часто вытирать пыль и всегда выбрасывать испорченные еду и вещи. Неряхам порекомендовали поскорее вытравить мошек и моль яблочным уксусом.

Некоторые пользователи сообщили, что ранее недооценивали важность питьевой воды. Выяснилось, что они путали чувство голода с жаждой и не понимали, почему никак не могут насытиться. Решением оказался стакан воды перед едой.

Среди популярных лайфхаков комментаторы также отмечали удары по гаджетам (чтобы те заработали) и не держать мобильные телефоны рядом с кроватью (для лучшего сна).