Ср, 1.05.2019
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Отрывок «Том и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты

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Иллюстративный скриншот.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Художник из Глазго Джеймс Хьюстон опубликовал в «Твиттере» отрывок из мультфильма «Том и Джерри», который доведен до частоты 60 кадров в секунду.

Принято считать, что глаз человека способен спокойно воспринимать 24 кадра ежесекундно.

В комментариях к ролику пользователи написали, что мультфильм выглядит интересно, однако смотреть его с такой частотой кадров они бы не стали. Они пожаловались на тошноту и головную боль, вызванные 30-секундным отрывком.

Менее чем за сутки опубликованный фрагмент мультика с увеличенной кадровой частотой набрал свыше одного миллиона просмотров.

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