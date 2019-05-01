Только не пугайтесь: скоро Facebook изменится до неузнаваемости
Facebook откажется от важного элемента меню, которое было неизменным 15 лет.
Во время ежегодной конференции F8, которая состоялась 30 апреля, Марк Цукерберг объявил о серьезной модернизации Facebook, которая станет проще, быстрее и получит современный красивый дизайн. Вместе с веб-версией было анонсировано новое приложение Facebook Messenger для Windows и macOS.
Официальное название обновления – FB5. В Facebook также уберут синюю плашку меню, которая оставалась неизменной на протяжении 15 лет – этот цвет останется в логотипе, ссылках и иконках. В новом дизайне будут преобладать светлые тона, которые нынче в моде, а также будет сделан упор на минимализм, который был перенят у Instagram.
В новом Facebook будет уделено много внимания группам, которые сейчас стали слишком громоздкими. Ради этого структура страницы претерпит серьезные изменения: слева пользователь будет видеть меню с группами и приложениями внутри Facebook, по центру — ленту новостей, а справа — свои контакты, а также меню поиска новых групп.
В Facebook считают, что такой подход даст пользователям возможность проще находить интересные группы и взаимодействовать с ними. При этом соцсеть обещает индивидуальный подход к группам разной направленности. Например, в медицинских группах будет возможность инкогнито задавать вопросы и публиковать посты, а на страницах по поиску сотрудников компании получат новые шаблоны для публикации вакансий, соискатели же смогут проще связываться с ними и отправлять свои резюме прямо через Facebook.