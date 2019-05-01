Живя в городе, не всегда удается, да и не всегда хочется поспевать за бешеным ритмом жизни.

Именно поэтому жители столицы и других крупных городов Эстонии часто задаются вопросом – куда же можно съездить на выходных на машине или на общественном транспорте, чтобы хоть немного отдохнуть от привычной урбанистической суеты, насладиться прекрасной природой или тихими улочками, побродить по музеям, узнать об истории нашей страны, прикоснуться к ее культуре!

Портал Limon.eе представляет свой рейтинг необычных мест, где можно отлично провести выходные, не покидая при этом Эстонию!

Просим обратить внимание, что на всей территории Эстонии приказом генерального директора Спасательного департамента с 6 апреля 2019 года объявлено пожароопасное время. Просим соблюдать правила разведения костров в зонах отдыха и на природоохранных территориях!

Деревянные мегафоны в Пяхни

Лес — это звуковая библиотека с сотнями разных произведений для прослушивания. И каждое из которых поистине уникально...

Те, кто устал от тишины и уединения, должны отправится в лес, который находится на территории эстонской волости Выру, чтобы послушать звуки природы через гигантские деревянные микрофоны, расположенные на одной из полян, пишет account travel.

Эти деревянные трубы были установлены на поляне в глубине леса группой студентов, изучающих архитектуру. Так как регион известен своей природной красотой, они решили создать огромные усилители звука, чтобы увеличить громкость звучания колышущихся деревьев и пения птиц. Проект получил название RUUP. Установленные вдали от домов или других объектов цивилизации, конусы улавливают только естественные звуки, которые издает местная флора и фауна.

Благодаря размерам мегафонов, посетители могут забраться внутрь, присесть или прилечь и наслаждаться усиленными звуками природы. На самом деле, когда проект был наконец завершен, приглашенные музыканты играли музыку, сидя прямо в воронках. Звуки природы довольно сложно уловить и усилить, но у студентов, похоже, все получилось.

Каждый из трех мегафонов размещен таким образом, что если встать посередине, то теоретически можно ощутить эффект объемного звука. Трудно сказать так ли это, ведь звуки леса заполняют все пространство и без помощи усилителей.

Национальный парк и гостевой центр Соомаа

Национальный парк Соомаа был создан в 1993 г. для защиты нетронутых болот, богатых видами заливных лугов, лесолугов и различных лесов. Многообразие природы Соомаа, своеобразная культура висячих мостов и челноков-долбленок, а также пять времен года сделали это место очень популярным, пишет Visit Estonia.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

В Кыртси-Тырамаа, на перекрестке старых конных дорог, основан гостевой центр. Здесь вы можете найти информацию о туристических маршрутах и местных услугах, а также ознакомиться с постоянной экспозицией.

Среди посетителей популярными являются учебные тропы Рийза и Кууранийду, дощатая тропа Ингатси, ведущая на самую высокую в Европе болотистую гряду высотой восемь метров, смотровые башни и висячие мосты.

Ферма альпак

Любопытные и немного пугливые альпаки с большими глазами и улыбчивой мордочкойподнимают настроение и дарят положительную энергию!

На ферме альпак при хуторе Кянну можно посмотреть на перуанских альпак – животных с невероятно мягкой шерстью, которые проводят свои дни на пастбище, жуя траву, пишет Visit Estonia. Когда на ферму приходят гости, альпаки выстраиваются за изгородью и вытягивают свои шеи в ожидании угощения. На хуторе вы можете погладить альпак и угостить их вкусностями. Кроме альпак, на ферме вы также можете посмотреть на милых карликовых козочек, мини-овечек, ангорских кроликов и кур. В хуторском магазинчике можно приобрести сувениры и изделия из шерсти альпаки.

Остров Кихну

На острове Кихну, внесенном ЮНЕСКО в список важных объектов культурного наследия, живет около полутысячи человек. Сюда хорошо приезжать на несколько дней, чтобы учиться жить размеренно и ценить то, что есть.

Мужчины работают в море, а женщины носят нарядные полосатые юбки и разъезжают по дорогам на мотоциклах. За пару часов остров можно обойти вдоль и поперек, и при этом в акватории Рижского залива он является самым крупным, пишет Visit Estonia. Особого внимания заслуживает маяк, лавочки с рукоделием и, конечно, природа. На острове работает музей, несколько туристических баз и кафе. Проще всего добираться до Кихну на пароме, выходящем из порта Пярну – дорога занимает в среднем два с половиной часа.

Пещеры Пиуза

Ходы старого рудника, находящегося в заповеднике Пиуза, превратились в место зимовки летучих мышей.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В пещерах были обнаружены залежи кварцевого песка, пригодного для производства стекла. В 1922 году в подземных ходах началась разработка этого месторождения. По территории охранной зоны пещер Пиузы проложена учебная тропа протяженностью 1,4 километра.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees