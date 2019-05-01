«Стеснение пропало»: Филипп Киркоров порвал соцсети своим новым хитом

Филипп Киркоров в День своего рождения, 30 апреля, презентовал новую песню «Стеснение пропало». Фрагмент клипа певец опубликовал на своей странице в Instagram.

«Ну, с премьерой нас! В День Моего рождения наша песня «Стеснение пропало» от Антона Пустового — автора самых неожиданных и фееричных хитов 2018 года в моем творчестве уже доступна на всех музыкальных витринах! Ссылка в профиле. Слушайте и скачивайте!» — написал артист.

Король российской эстрады пишет, что новая композиция «станет эффектным продолжением» ставшей знаменитой музыкальной трилогии «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица».

«И пусть «Стеснение пропало» создает #градусповыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ!» — провозглашает Киркоров.