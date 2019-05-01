«Стеснение пропало»: Филипп Киркоров порвал соцсети своим новым хитом

Филипп Киркоров в День своего рождения, 30 апреля, презентовал новую песню «Стеснение пропало». Фрагмент клипа певец опубликовал на своей странице в Instagram.
Ну, с премьерой нас❗❗❗ В День Моего рождения наша Песня #СТЕСНЕНИЕПРОПАЛО by @antonpustovoj- от автора самых неожиданных и фееричных хитов 2018 года в моем творчестве, уже доступна на всех музыкальных витринах! 🔥🔥🔥 Ссылка в профиле. Слушайте и скачивайте! Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании нашего нового музыкального песенного эксперимента!✌ ПРЕМЬЕРА песни так символично совпала с Днем Моего Рождения и я уверен, станет эффектным продолжением уже ставшей знаменитой музыкальной трилогии #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯСИНИЙ, #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯЧЁРНЫЙ feat @egorkreed и, конечно, #ИБИЦА feat @nikolaibaskov! И пусть #СтеснениеПропало создаёт #градусповыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ! #премьерапесни #филиппкиркоров #filippkirkorov #philippkirkorov
«Ну, с премьерой нас! В День Моего рождения наша песня «Стеснение пропало» от Антона Пустового — автора самых неожиданных и фееричных хитов 2018 года в моем творчестве уже доступна на всех музыкальных витринах! Ссылка в профиле. Слушайте и скачивайте!» — написал артист.
Король российской эстрады пишет, что новая композиция «станет эффектным продолжением» ставшей знаменитой музыкальной трилогии «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица».
«И пусть «Стеснение пропало» создает #градусповыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ!» — провозглашает Киркоров.
Свой 52-й день рождения артист собирается отмечать несколько дней подряд. После двухчасового общения с поклонниками в эфире одной из радиостанций непосредственно 30 апреля звезда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где 1 мая собирается закатить грандиозную вечеринку «в кругу близких друзей» в Дубае. А 2 мая Киркоров выйдет на сцену. Он обещает представить «всем кто отдыхает в эти праздничные дни не в Москве, а в Дубае» свои лучшие хиты последних 30 лет в программе The Best.