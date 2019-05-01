Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны. 34-летний принц Гарри и его 37-летняя жена Меган Маркл, как сообщает американское издание Radar Online, в данный момент находятся в Кенсингтонском дворце, где проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Ребенок герцога и герцогини Сассекских должен появиться на свет со дня на день. По всей видимости, будущие родители планируют остаться в старой резиденции до родов. В Кенсингтонском дворце беременная Меган находится под защитой вооруженной охраны — там ее не донимают папарацци, да и квалифицированное медучреждение находится рядом. Как сообщил инсайдер американской прессе, королевская семья не позволит супруге принца рожать дома, так как это может быть опасно.

«Здоровье королевского ребенка на первом месте», — сообщил анонимный источник. Герцогине Сассекской понадобится профессиональная медицинская помощь, поэтому, вероятнее всего, роды примут в одной из лондонских больниц. Среди возможных вариантов — Портлендская больница для женщин и детей, принадлежащая американской корпорации, а также больница Челси и Вестминстер.