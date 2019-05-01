Непредсказуемый месяц! Гороскоп Василисы Володиной на май 2019 года

Май сам по себе непредсказуем, так как это последний месяц весны, и он находится на стыке двух самых ярких и насыщенных сезонов года. Это великолепное время для глобальных жизненных изменений и принятия того факта, что нужно меняться изнутри, пишет Daylihoro.

Овен

У Овнов в мае будет шанс изменить свое будущее в глобальном смысле. Этим людям придется встретиться с кем-то или с чем-то, что поможет им изменить свой путь, встать на другие рельсы.

Звезды рекомендуют не бояться расставаний, потому что они являются частью нашей жизни. Нужно быть мудрее и смотреть дальше, за горизонт событий.

В мае можно найти того, кто подарит любовь и сделает жизнь Овнов намного лучше.

В делах Овнов ожидают некоторые задержки и проблемы. К окружающим лучше проявлять больше сострадания и не бояться помогать. Добро возвращается - таково его основное свойство. В работе и в бизнесе такое знание будет незаменимым.

Телец

Для Тельцов май окажется временем странным и непредсказуемым. Звезды и планеты будут обладать неким гипнотическим эффектом. В сознании Тельцов может образоваться новая, не связанная с реальными целями задача. Люди этого знака рискуют потерять время, растрачивая его на то, что не имеет для них никакого значения.

Именно поэтому стоит прислушиваться к здравому смыслу и советам близких людей как можно чаще. Это поможет настроиться на успех и исполнение желаний.

В любви и делах стоит проявить волю к победе. Неурядицы бывают у всех, но сильного человека отличает умение не прогибаться перед своими страхами и неуверенностью. Внутренний мир Тельцов может существенно измениться, что отразится на жизни в целом.

Близнецы

Близнецам надо сфокусировать внимание на финансовой сфере жизни. Стоит опасаться шантажа и обмана, не следует брать кредиты и давать деньги взаймы. Лучшей тактикой будет стремление к закрытости и самодостаточности. Делиться своими планами и амбициями ни с кем не надо.

В любви опасным станет стереотипное мышление. Для Близнецов нет ничего страшнее следования предрассудкам. Не нужно вешать ярлыки на людей и на отношения.

Окружающие обожают в Близнецах их самодостаточность и умение видеть все иначе, так что не стоит разочаровывать своих друзей, родственников и коллег, оперируя в спорах и дискуссиях стереотипами.

Рак

Ракам нужно чаще заглядывать в глубины своей души, пытаться анализировать свои поступки и слова. В мае возможны серьезные перевороты в любой из сфер. Стоит подготовиться к переменам, а также набраться сил для того, чтобы эти перемены осуществить. Начать преображение следует с внутреннего мира.

Случайностей в мае для Раков, скорее всего, не будет: все, что произойдет, произойдет по какой-то определенной причине.