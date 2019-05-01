Непредсказуемый месяц! Гороскоп Василисы Володиной на май 2019 года

Василиса Володина известная российская телеведущая и астропсихолог. Ее гороскоп поможет вам выйти за пределы своих возможностей и стать успешнее в любви, работе, финансовой сфере и вообще в жизни.
Май сам по себе непредсказуем, так как это последний месяц весны, и он находится на стыке двух самых ярких и насыщенных сезонов года. Это великолепное время для глобальных жизненных изменений и принятия того факта, что нужно меняться изнутри, пишет Daylihoro.
Овен
У Овнов в мае будет шанс изменить свое будущее в глобальном смысле. Этим людям придется встретиться с кем-то или с чем-то, что поможет им изменить свой путь, встать на другие рельсы.
Звезды рекомендуют не бояться расставаний, потому что они являются частью нашей жизни. Нужно быть мудрее и смотреть дальше, за горизонт событий.
В мае можно найти того, кто подарит любовь и сделает жизнь Овнов намного лучше.
В делах Овнов ожидают некоторые задержки и проблемы. К окружающим лучше проявлять больше сострадания и не бояться помогать. Добро возвращается - таково его основное свойство. В работе и в бизнесе такое знание будет незаменимым.
Телец
Для Тельцов май окажется временем странным и непредсказуемым. Звезды и планеты будут обладать неким гипнотическим эффектом. В сознании Тельцов может образоваться новая, не связанная с реальными целями задача. Люди этого знака рискуют потерять время, растрачивая его на то, что не имеет для них никакого значения.
Именно поэтому стоит прислушиваться к здравому смыслу и советам близких людей как можно чаще. Это поможет настроиться на успех и исполнение желаний.
В любви и делах стоит проявить волю к победе. Неурядицы бывают у всех, но сильного человека отличает умение не прогибаться перед своими страхами и неуверенностью. Внутренний мир Тельцов может существенно измениться, что отразится на жизни в целом.
Близнецы
Близнецам надо сфокусировать внимание на финансовой сфере жизни. Стоит опасаться шантажа и обмана, не следует брать кредиты и давать деньги взаймы. Лучшей тактикой будет стремление к закрытости и самодостаточности. Делиться своими планами и амбициями ни с кем не надо.
В любви опасным станет стереотипное мышление. Для Близнецов нет ничего страшнее следования предрассудкам. Не нужно вешать ярлыки на людей и на отношения.
Окружающие обожают в Близнецах их самодостаточность и умение видеть все иначе, так что не стоит разочаровывать своих друзей, родственников и коллег, оперируя в спорах и дискуссиях стереотипами.
Рак
Ракам нужно чаще заглядывать в глубины своей души, пытаться анализировать свои поступки и слова. В мае возможны серьезные перевороты в любой из сфер. Стоит подготовиться к переменам, а также набраться сил для того, чтобы эти перемены осуществить. Начать преображение следует с внутреннего мира.
Случайностей в мае для Раков, скорее всего, не будет: все, что произойдет, произойдет по какой-то определенной причине.
Если представителям этого знака захочется добиться чего-то в любви или в делах как можно быстрее, то в мае возможно все. Можно совершить настоящий прорыв.
Для этого потребуются лишь желание и немного терпения.
Лев
Львам звезды рекомендуют избавляться от негативных мыслей и эмоций. Звезды и планеты будут в небольшом диссонансе в начале месяца, поэтому трудности в жизни Львов могут приобрести новую форму. Решать их стоит хитростью, а также используя весь свой творческий потенциал.
Во второй половине мая Львам, чья работа связана с креативом и творчеством, улыбнется удача. Это будет денежный месяц, месяц успеха и большого прогресса в достижении целей.
Нестандартные решения окажутся полезными также и в любви. Противоположный пол можно будет привлечь яркими поступками, хорошим настроением и излучением позитива.
Дева
Девам стоит научиться понимать знаки Вселенной, потому что их будет достаточно много. Все в мае направлено на то, чтобы сделать жизнь Дев более яркой, благоприятной, нестандартной. Придется проявить смелость и показать всем независимость своего характера. Интеллектуальный труд для этих людей окажется самым лучшим способом заработка.
В самом начале мая у Дев может начаться период беспокойства и бессмысленных переживаний. Побороть их помогут постановка новых целей и упорный труд.
Развитие личности - вот что нужно сейчас представителям данного знака Зодиака. Рожденным под влиянием созвездия Девы необходимо не стоять на месте, а начинать двигаться к новым вершинам.
Весы
Весам придется воспользоваться своей тонкой чувственностью и эмпатией, чтобы укрепить доверие к нужным людям. В мае большинство окружающих захотят сблизиться с Весами и пообщаться с ними. Это прекрасное время для поиска второй половинки и для времяпрепровождения с семьей.
В этом месяце можно будет познакомиться с интересным человеком, помириться с кем-то, найти общий язык с партнерами по бизнесу или коллегами.
Энергетика этих людей будет на высоте, поэтому Весы меньше станут уставать физически и ментально. Самое важное - настроиться на нужную волну, а проблемы уйдут сами собой. Не стоит тратить нервы на то, что невозможно изменить.
Скорпион
В Скорпионах к середине месяца может проснуться бунтарский дух. Звезды советуют искать друзей, а не наживать себе врагов. Выбирать окружение стоит продуманно.
Чтобы не разочаровываться в людях, лучше не питать иллюзий. Нужно уметь принимать всех такими, какие они есть, ведь совершенных людей не существует.
В целом завершение весны для Скорпионов пройдет удачно. Энергетические потоки звезд и планет будут созидательными, поэтому у людей, рожденных под этим знаком, появится много новых возможностей.
Стрелец
Стрельцам в мае необходимо научиться забывать все самое плохое. Не нужно зацикливаться на неприятностях, копить обиды, упиваться раздражением, мстить и таить злобу на людей. Весь этот хлам представителям этого знака Зодиака абсолютно не нужен.
Куда полезнее сфокусироваться на амурных делах, потому что звезды сделают Стрельцов более обаятельными и харизматичными. У них будет шанс найти вторую половинку.
У тех же, кто уже находится в отношениях, появится возможность перевести их на новый уровень.
В финансовых делах и в бизнесе Стрельцам придется воспользоваться помощью своей интуиции, которую обострят звезды. Нужно найти способ постоянно оставаться в тонусе. Тут на помощь придут свежий воздух, смена обстановки, новые знакомства, поездки, обновление гардероба.
Козерог
Козерогам в мае нужно идти на компромиссы. Только им решать, на что будут похожи их любовные отношения - на страсть или мелодраму. Также самим Козерогам предстоит делать и выбор касательно работы и дел - стремиться к самостоятельности или просить помощи у окружающих. Выигрышного или проигрышного варианта нет, ведь везде есть плюсы и минусы.
Звезды хотят видеть в Козерогах чувство ответственности и глубокого уважения к интересам других. Если им удастся украсить чужую жизнь радостью, то и в их жизнь придет успех.
Также нужно заниматься незаконченными делами, чтобы начать летний период с чистой душой и сердцем.
Водолей
Водолеи в мае будут крайне удачливыми, но это не значит, что нужно браться сразу за все дела одновременно. Необходимо сохранять последовательность действий и быть осторожными. Звезды советуют научиться ждать и наблюдать за происходящим вокруг. Это очень важно, так как многие как хорошие, так и негативные события окажутся непредсказуемыми.
Очень серьезно нужно будет относиться к встречам с новыми людьми и к общению в целом. Звезды говорят, что нужно производить на окружающих только хорошее впечатление.
Важные решения, основанные на советах близких людей, принесут Водолеям много удачи в будущем. Что касается обмана и пустых обещаний, то они, наоборот, принесут лишь проблемы.
Рыбы
Рыбам в мае поможет созидательное мышление. Думать о хорошем и верить в себя - самое лучшее, что можно сделать для привлечения удачи. Еще сильнее повысит вероятность победы предварительное составление планов, а также умеренная самокритика.
Рыбам важно учиться на своих ошибках, а не корить себя за них. Полезно будет прислушиваться к советам близких и не воспринимать в штыки их критику.
В конце мая представители этого знака могут обеспокоиться вопросами относительно будущего. Формировать планы на лето пока рано - нужно заняться злободневными насущными проблемами: уборкой, подобрать хвосты по учебе или на работе. В любви полезны будут настойчивость и смелость, но лишь для тех, кто пока в поисках. Тем же, кто уже в отношениях, лучше вместе заняться домашними хлопотами и покупками.