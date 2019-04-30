Вот так открытие: лучшими любовниками оказались мужчины, которые моют посуду

В основу исследования легли данные двух масштабных опросов, проведенных в 1987–1988 годы и в 2006 году. Общая выборка составила более 11 000 человек.

У респондентов спросили, что для них является показателем крепких отношений, и ответы распределились так: хороший секс, верность и разделение бытовых обязанностей.

Оказалось, первый и третий пункты напрямую связаны — партнеры, которые делили задачи по хозяйству поровну, отмечали бóльшую удовлетворенность в отношениях и сексуальной жизни по сравнению с теми, где домом занимался кто-то один (преимущественно женщины). Особое место в списке дел занимает мытье посуды — пары, где эту обязанность брали на себя мужчины, меньше ссорились и чаще занимались любовью.