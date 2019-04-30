Вт, 30.04.2019
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  • Видео: дети Пугачевой и Галкина поздравили Киркорова с 52-летием

Видео: дети Пугачевой и Галкина поздравили Киркорова с 52-летием
Градус трогательности зашкаливает!

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Лиза и Гарри Галкины

ФОТО: Instagram

Лиза и Гарик Галкины оставили трогательное послание для певца в его день рождения, сообщает Пятый канал.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров во вторник, 30 апреля, отмечает свой 52-й день рождения. Поздравить певца с этим радостным событием поспешили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и бывшая супруга исполнителя Алла Пугачева. Певица посвятила отдельный пост артисту в Instagram, а потом поделилась видеопоздравлением от своих детей: Гарика и Лизы.

Пятилетние малыши вслед за матерью адресовали имениннику много теплых слов и пожеланий. Они поблагодарили Киркорова за веселье, которое он приносит, и подарки, без которых не обходится ни один его визит. По традиции, Гарик и Лиза пожелали поп-королю счастья и здоровья, и попросили почаще заезжать в гости.

Подписчики Пугачевой были тронуты таким милым посланием ее детей. Они оставили множество комментариев, в которых похвалили подрастающих звезд и вслед за ними поздравили Киркорова с 52-летием.

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