Видео: дети Пугачевой и Галкина поздравили Киркорова с 52-летием

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров во вторник, 30 апреля, отмечает свой 52-й день рождения. Поздравить певца с этим радостным событием поспешили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и бывшая супруга исполнителя Алла Пугачева. Певица посвятила отдельный пост артисту в Instagram, а потом поделилась видеопоздравлением от своих детей: Гарика и Лизы.

Пятилетние малыши вслед за матерью адресовали имениннику много теплых слов и пожеланий. Они поблагодарили Киркорова за веселье, которое он приносит, и подарки, без которых не обходится ни один его визит. По традиции, Гарик и Лиза пожелали поп-королю счастья и здоровья, и попросили почаще заезжать в гости.