Прогноз эстонского астролога: для кого из знаков Зодиака май станет главным месяцем в году?

Удачные дни: 10, 11, 14

Дева

В первую неделю мая вы можете чувствовать себя не очень комфортно, некоторые из вас даже будут переживать какой-то личный кризис. А уже после 6 мая смело начинайте новые дела, отправляйтесь в поездки и принимайте активное участие в заграничных делах. Это время также подойдет для успешного решения вопросов, связанных с получением высшего образования и любых курсов по повышению квалификации.

Удачные дни: 2, 3, 21

Весы

Первые две недели мая многие из вас будут заняты вопросами укрепления партнерских отношений. Это удачное время, как и для новых знакомств, так и для закрепления уже имеющихся союзов. Причем не только личных, но и деловых. Вполне возможно, что принятию важных решений вас подтолкнут кризисные обстоятельства, но часто они играют роль «волшебного пинка» поэтому бояться их не стоит.

Две последних недели месяца могут быть непростыми в плане эмоционального состояния и калейдоскопа событий вокруг вас. 17 и 18 – дни неожиданностей, характер которых может определить личный прогноз.

Удачные дни: 9, 13, 15

Скорпион

Для представителей самого мистического знака Зодиака, май будет непростым, но интересным. Первые две недели месяца у вас будет так много энергии, что некоторым из вас захочется примерить на себя роль захватчиков новых территорий, причем как в личных вопросах, так и в деловых. Чтобы подобное поведение не вызвало острые ответные реакции у ваших партнеров, соблюдайте чувство такта и меры во всем.

Вторая половина месяца будет более спокойной и стабильно приятной для вашей личной и деловой жизни, это самое время отправиться в отпуск или в деловую поездку заграницу и решать любые юридические вопросы.

Удачные дни: 14, 15,16

Стрелец

Нельзя сказать, что май для вас – самый активный месяц текущего года в деловой сфере. Тут скорее, больше рутинных обязанностей, чем явной динамики.

Но, тем не менее, 2 и 3 мая не упустите шанс удачно провести переговоры или заключить выгодный контракт.

Что касается личной жизни, то в первые две недели мая не отказывайте себе в удовольствии от свиданий и новых перспективных встреч с противоположным полом.

Удачные дни: 2, 3, 10

Козерог

Первую половину месяца вы будете заняты вопросами, связанными с домом, семьей и детьми. Это хороший период для приобретения недвижимости, начала ремонта и общения с близкими родственниками. Те из Козерогов, которые связаны со сферой продажи недвижимости, могут хорошо заработать на сделках купли-продажи.

Во второй половине месяца вас могут ожидать приятные романтические встречи, знакомства и повышенное внимание со стороны противоположного пола! Некоторых Козерогов ждут сюрпризы в виде появления в вашей жизни «людей из прошлого».

Удачные дни: 5, 11, 14, 31.

Водолей

Первая половина месяца хорошо подходит для ведения переговоров, любого вида коммерции и недалеких поездок. После второй недели мая вам, вероятнее всего, захочется побыть дома, уделив внимания семье и детям. Если у вас в планах есть покупка недвижимости или реконструкция уже имеющейся, то вторая половина месяца хорошо подходит для решения данных вопросов.

8, 9, 18 мая – дни, заслуживающие пристального внимания в текущем году. Они могут стать ключевыми точками текущего года, поэтому внимательно следите за событиями и встречами, которые будут происходить.

Удачные дни: 11, 14

Рыбы

Для представителей знака Рыб, в мае наступит интересный период серьезных возможностей прироста капитала. Тут могут случиться, как и долговременные финансовые вложения, приносящие весомую прибыль, так и одноразовые удачные коммерческие сделки.

Одно можно сказать точно – нельзя сидеть сложа руки, иначе вы просто упустите возможности! Во второй половине месяца можете смело отправляться в рабочие поездки и покупать автомобиль.