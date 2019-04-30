Прогноз эстонского астролога: для кого из знаков Зодиака май станет главным месяцем в году?
Практикующий астролог из Таллинна Кристина ИВАНОВА составила прогноз для каждого знака Зодиака на май 2019 года. Последний месяц весны будет насыщен событиями: для кого-то он приготовил приятные сюрпризы, для кого-то непростые испытания. Читайте прогноз астролога, составленный специально для портала Limon.ее.
Овен
Первые две недели мая – отличное время, чтобы заняться собой и вести активную социальную жизнь. Кардинальная смена имиджа, цвета волос, любые манипуляции, связанные с красотой, доставят вам массу удовольствия и пойдут на пользу! Финансы на все эти приятные вещи найдутся, так как возможности для заработка будут вплоть до 20-х чисел мая. Зато конец месяца целесообразно посвятить семье и дому. Вполне вероятно, что для вас станет актуальной тема недвижимости или ремонта. Подходите к этим вопросам обдуманно, так как почти весь июнь для их решения будет тоже благоприятен. Осторожно, 5 мая – конфликтный день
Удачные дни: 13,16,26
Телец
Дорогие Тельцы, май – это ваш главный месяц в году! До 20-х чисел вы будете играть главную партию в Зодиакальном оркестре.
Не упустите возможность заявить о своих желаниях, продемонстрировать авторитет и выгодно проявить себя на переговорах.
С 15 мая и до середины июня – один из самых продуктивных периодов в году, смело занимайтесь собой и не упустите возможность заработать. Будьте бдительны 17 и 18 мая, тут могут быть как приятные сюрпризы, так и неприятные неожиданности. Конфликтные дни: 7, 9.
Удачные дни: 9,13,15,
Близнецы
До середины мая вы будете ощущать необычный прилив сил и желание активно двигаться к поставленной цели, расталкивая локтями конкурентов. Такая активность может быть полезна, только старайтесь проявлять деликатность, чтобы не вызвать агрессию у окружающих. У некоторых из вас появится искушение пуститься в тайную любовную авантюру, поэтому женатые Близнецы – будьте бдительны и не совершайте фатальных ошибок!
А свободных Близнецов может ожидать встреча с человеком «издалека». Период с 21 по 31 мая – прекрасен для самореализации, презентации любого вида деятельности и устройства на работу.
Удачные дни: 2, 3, 21
Рак
Фокус вашего внимания до середины мая преимущественно будут занимать темы самореализации и смены социального статуса. Раки, ожидающие ответы из официальных инстанций могут наконец их получить (например кредиты). Некоторых из вас удачно заметит начальство, кого-то ждет повышение по службе, а кто-то захочет узаконить свои личные отношения.
А вот во второй половине месяца можно будет расслабиться и посвятить себя приятному общению с друзьями и налаживанию неформальных связей. 5 и 30 мая –конфликтные дни месяца.
Удачные дни: 7, 23, 25
Лев
Май для представителей знака Львов – один из самых ответственных месяцев в году. Возрастут ваши амбиции и дела, связанные с карьерным ростом выйдут на первый план. У вас будет много шансов выгодно проявить себя перед начальством и вообще укрепить свою репутацию в обществе.
Также в этом месяце будет полезно отправиться в деловые и развлекательные поездки. А еще этот месяц особенно хорош для заключения официальных браков, у них будет много шансов на долгое и счастливое будущее!
Конфликтные дни: 23 и 24 мая
Удачные дни: 10, 11, 14
Дева
В первую неделю мая вы можете чувствовать себя не очень комфортно, некоторые из вас даже будут переживать какой-то личный кризис. А уже после 6 мая смело начинайте новые дела, отправляйтесь в поездки и принимайте активное участие в заграничных делах. Это время также подойдет для успешного решения вопросов, связанных с получением высшего образования и любых курсов по повышению квалификации.
Удачные дни: 2, 3, 21
Весы
Первые две недели мая многие из вас будут заняты вопросами укрепления партнерских отношений. Это удачное время, как и для новых знакомств, так и для закрепления уже имеющихся союзов. Причем не только личных, но и деловых. Вполне возможно, что принятию важных решений вас подтолкнут кризисные обстоятельства, но часто они играют роль «волшебного пинка» поэтому бояться их не стоит.
Две последних недели месяца могут быть непростыми в плане эмоционального состояния и калейдоскопа событий вокруг вас. 17 и 18 – дни неожиданностей, характер которых может определить личный прогноз.
Удачные дни: 9, 13, 15
Скорпион
Для представителей самого мистического знака Зодиака, май будет непростым, но интересным. Первые две недели месяца у вас будет так много энергии, что некоторым из вас захочется примерить на себя роль захватчиков новых территорий, причем как в личных вопросах, так и в деловых. Чтобы подобное поведение не вызвало острые ответные реакции у ваших партнеров, соблюдайте чувство такта и меры во всем.
Вторая половина месяца будет более спокойной и стабильно приятной для вашей личной и деловой жизни, это самое время отправиться в отпуск или в деловую поездку заграницу и решать любые юридические вопросы.
Удачные дни: 14, 15,16
Стрелец
Нельзя сказать, что май для вас – самый активный месяц текущего года в деловой сфере. Тут скорее, больше рутинных обязанностей, чем явной динамики.
Но, тем не менее, 2 и 3 мая не упустите шанс удачно провести переговоры или заключить выгодный контракт.
Что касается личной жизни, то в первые две недели мая не отказывайте себе в удовольствии от свиданий и новых перспективных встреч с противоположным полом.
Удачные дни: 2, 3, 10
Козерог
Первую половину месяца вы будете заняты вопросами, связанными с домом, семьей и детьми. Это хороший период для приобретения недвижимости, начала ремонта и общения с близкими родственниками. Те из Козерогов, которые связаны со сферой продажи недвижимости, могут хорошо заработать на сделках купли-продажи.
Во второй половине месяца вас могут ожидать приятные романтические встречи, знакомства и повышенное внимание со стороны противоположного пола! Некоторых Козерогов ждут сюрпризы в виде появления в вашей жизни «людей из прошлого».
Удачные дни: 5, 11, 14, 31.
Водолей
Первая половина месяца хорошо подходит для ведения переговоров, любого вида коммерции и недалеких поездок. После второй недели мая вам, вероятнее всего, захочется побыть дома, уделив внимания семье и детям. Если у вас в планах есть покупка недвижимости или реконструкция уже имеющейся, то вторая половина месяца хорошо подходит для решения данных вопросов.
8, 9, 18 мая – дни, заслуживающие пристального внимания в текущем году. Они могут стать ключевыми точками текущего года, поэтому внимательно следите за событиями и встречами, которые будут происходить.
Удачные дни: 11, 14
Рыбы
Для представителей знака Рыб, в мае наступит интересный период серьезных возможностей прироста капитала. Тут могут случиться, как и долговременные финансовые вложения, приносящие весомую прибыль, так и одноразовые удачные коммерческие сделки.
Одно можно сказать точно – нельзя сидеть сложа руки, иначе вы просто упустите возможности! Во второй половине месяца можете смело отправляться в рабочие поездки и покупать автомобиль.
Удачные дни: 3, 10, 15, 31