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Парижский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
И он прост!

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Шашлык. Иллюстративное фото

ФОТО: Birgit Korber / PantherMedia / Birgit Korber

Для маринада не рекомендуется использовать кетчуп, майонез и уксус, поскольку это испортит мясо, рекомендует Лайф.

Накануне традиционного майского шашлыка мясник из Парижа Жак в беседе с РИА «Новости» рассказал секрет приготовления вкусного шашлыка.

Жак посоветовал не мариновать мясо в кетчупе и внимательно следить за прожаркой мяса. По словам мясника, главное в барбекю — это мясо, как бы банально это ни звучало. Нельзя улучшить плохое мясо маринадом, но им можно испортить хорошее. Поэтому добавки и специи должны использоваться только для обогащения вкуса, а не для сокрытия недостатков.

— Рецепт у каждого свой: кто-то кладет лимон, кто-то держит мясо в красном вине, кто-то добавляет всевозможные травы и соусы. Я считаю, что мясо не нужно мучить, — добавил он.

Сам Жак уже давно предпочитает телятину, к которой добавляет соль, перец, лук, немного приправ и горчицы. Мясник посоветовал брать кориандр, красный перец или набор трав в качестве приправы. Также он рекомендовал исключить майонез, кетчуп и уксус для маринования мяса.

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