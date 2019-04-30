Парижский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка

Жак посоветовал не мариновать мясо в кетчупе и внимательно следить за прожаркой мяса. По словам мясника, главное в барбекю — это мясо, как бы банально это ни звучало. Нельзя улучшить плохое мясо маринадом, но им можно испортить хорошее. Поэтому добавки и специи должны использоваться только для обогащения вкуса, а не для сокрытия недостатков.

— Рецепт у каждого свой: кто-то кладет лимон, кто-то держит мясо в красном вине, кто-то добавляет всевозможные травы и соусы. Я считаю, что мясо не нужно мучить, — добавил он.

Сам Жак уже давно предпочитает телятину, к которой добавляет соль, перец, лук, немного приправ и горчицы. Мясник посоветовал брать кориандр, красный перец или набор трав в качестве приправы. Также он рекомендовал исключить майонез, кетчуп и уксус для маринования мяса.