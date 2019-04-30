Вт, 30.04.2019
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  • Просто веревочки! Ратаковски выложила селфи в откровенном бикини

Просто веревочки! Ратаковски выложила селфи в откровенном бикини

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Эмили Ратаковски

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

28-летняя модель регулярно балует фанатов обнаженными снимками на своей странице в Instagram, пишет Лайф.

Тело Эмили — это объект культурного достояния. Девушка и сама это понимает и не стесняется обнажаться, радуя 22,5 млн подписчиков. Ее страница в Instagram постоянно пополняется дерзкими и сексуальными снимками, пишет Daily Mail.
 
На очередной фотографии она предстала перед подписчиками в крошечном черном бикини. Вместе с небрежной прической модели, а также бронзовым цветом кожи купальник создает идеальный пляжный образ. А тонкие полоски ткани трусиков обнажают стройные бедра Эмили, не оставляя места для фантазии.
 
Смотри на потрясающую Эмили в бикини ЗДЕСЬ!

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