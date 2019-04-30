Просто веревочки! Ратаковски выложила селфи в откровенном бикини

Тело Эмили — это объект культурного достояния. Девушка и сама это понимает и не стесняется обнажаться, радуя 22,5 млн подписчиков. Ее страница в Instagram постоянно пополняется дерзкими и сексуальными снимками, пишет Daily Mail.

На очередной фотографии она предстала перед подписчиками в крошечном черном бикини. Вместе с небрежной прической модели, а также бронзовым цветом кожи купальник создает идеальный пляжный образ. А тонкие полоски ткани трусиков обнажают стройные бедра Эмили, не оставляя места для фантазии.