Вт, 30.04.2019
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  • Смотри: Кая Каллас сделала Юри Ратасу шокирующий подарок

Смотри: Кая Каллас сделала Юри Ратасу шокирующий подарок

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Kaja Kallas.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Депутат Рийгикогу и несостоявшийся премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) подарила новоиспеченному во второй раз премьеру Юри Ратасу вместо цветов любопытный подарок - книгу про фашизм автора Мадлен Олбрайт.

«У финнов есть поговорка: читай больше книг, меньше будешь ошибаться. По случаю начала работы нового правительства подарила Юри Ратасу вместо цветов книгу», - написала Кая Каллас в Instagram. 

64-й государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт пишет, что противостояние между демократией и фашизмом в двадцатом веке поставило под сомнение возможность свободы и убило миллионы людей. Можно предположить, что сейчас в обществе нет места для последователей Гитлера и Муссолини, но происходящее в мире иногда показывает обратное. Фашизм - это не только страшное воспоминание со времен Второй мировой войны, но и возможная угроза безопасности на международной политической арене. 

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