Смотри: Кая Каллас сделала Юри Ратасу шокирующий подарок

Депутат Рийгикогу и несостоявшийся премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) подарила новоиспеченному во второй раз премьеру Юри Ратасу вместо цветов любопытный подарок - книгу про фашизм автора Мадлен Олбрайт.
«У финнов есть поговорка: читай больше книг, меньше будешь ошибаться. По случаю начала работы нового правительства подарила Юри Ратасу вместо цветов книгу», - написала Кая Каллас в Instagram.
64-й государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт пишет, что противостояние между демократией и фашизмом в двадцатом веке поставило под сомнение возможность свободы и убило миллионы людей. Можно предположить, что сейчас в обществе нет места для последователей Гитлера и Муссолини, но происходящее в мире иногда показывает обратное. Фашизм - это не только страшное воспоминание со времен Второй мировой войны, но и возможная угроза безопасности на международной политической арене.