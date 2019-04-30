Смотри: Кая Каллас сделала Юри Ратасу шокирующий подарок

64-й государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт пишет, что противостояние между демократией и фашизмом в двадцатом веке поставило под сомнение возможность свободы и убило миллионы людей. Можно предположить, что сейчас в обществе нет места для последователей Гитлера и Муссолини, но происходящее в мире иногда показывает обратное. Фашизм - это не только страшное воспоминание со времен Второй мировой войны, но и возможная угроза безопасности на международной политической арене.