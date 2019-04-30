Как долго вы будете счастливы в браке согласно знаку Зодиака?
Астрологи рассказывают о том, сколько будет царить любовь в семье представителей каждого знака Зодиака и как долго они смогут быть счастливы в браке, пишет Cluber.
Овен
Звание идеального семьянина никак не подходит представителям этого знака. Не все из них созданы для семейного быта и ответственности. Женитьба или замужество для них является неким опытом или экспериментом, через который они хотят пройти. А если поймут, что все это не для них, то на пробную версию согласятся не сразу.
Длительность их союза зависит от того, когда они устанут получать удовольствие от семейной жизни.
Телец
Тельцыотличаются от других представителей зодиакального круга завидной стабильностью. Они не будут пробовать, чтобы решить - надо им это или нет. К вопросам брака они подойдут со всей основательностью. Как мужчины, так и женщины-Тельцы взвесят все стороны счастливой жизни, а потом примут окончательное решение. Поэтому они всегда делают ставку на долгосрочный проект.
В любовных делах Тельцы руководствуются страстью и зовом сердца. Хотя не откажутся от хорошо продуманного брака по расчету.
Близнецы
Близнецы не откажут себе в удовольствие официально побывать в отношениях несколько раз, а пробный брак для них является подготовкой к серьезным отношениям. Но две формы различных отношений ничего не имеют общего с долгосрочностью. И гарантировать Близнецы тоже ничего не смогут. Отношения у них будут существовать до того момента, пока им не станет скучно.
Этого мотива вполне достаточно, чтобы расторгнуть брак и отправиться на поиски новых приключений.
Рак
Представители этого сердечного знака cмысл счастливой жизни видят только в семье. И если говорить о длительности брака, то он у них вечный. Бывает так, что по какой-то причине отношения не складываются, но Раки не спешат разводиться. Они предпочитают молча переждать неприятные моменты, чем скоропалительно расставаться.
И они готовы идти на любые компромиссы и личностные изменения, лишь бы не разрушать то, что так долго строили.
Без семьи Раки не могут жить, поэтому за семейное счастье будут бороться.
Лев
Для Львов статус семьянина является подтвержденной репутацией. Все, что они создают годами, должно быть показательным и примером для других. И Львы заинтересованы в том, чтобы их брак был длительным и счастливым. Иногда у них не складываются счастливые отношения в семье из-за их гордости и высокомерия. Но для достижения семейной гармонии
они готовы сглаживать острые семейные углы, спасать отношения или хотя бы сохранять иллюзию счастья в семье.
Если назревает неизбежность развода, то этот факт больно задевает самолюбие Львов.
Дева
Девам важно быть в браке всегда счастливыми. Они стараются создать вокруг семьи надежный тыл, чтобы никто не смог помешать им наслаждаться своими отношениями. Они не представляют себе, что может еще им дать ощущение счастливой жизни. Если этого нет, то зачем тогда вообще вступать в брак?
В отношениях Девы должны видеть перспективу, а если этого нет, то тогда стоит направить свою энергию на другую сферу.
И весь свой потенциал они переносят на работу.
Весы
Весы изначально рассчитывают только на длительный и долгосрочный союз. И каждый день семейная жизнь с ними разная и похожа на праздник - с салютами, а иногда и посиделками за столом при свечах. В семейных отношениях Весы могут мирно улаживать конфликты, поэтому учитывают интересы всех сторон.
И ни одного члена семьи они не обделят своим вниманием, все у них будут под надежной защитой. А о другом счастье и не нужно мечтать.
Скорпион
Скорпионы выстраивают в своей семье такую теорию, что при любом раскладе они являются лидерами. И все у них должно быть под жестким контролем. Счастье в их семье воцариться лишь в том случае, если все домочадцы будут им беспрекословно подчиняться, не позволяя перечить и протестовать.
Длительность отношений Скорпиона зависит от терпения партнера. Но вот сколько это все продлится, никому неизвестно.
Стрелец
Лишь некоторые представители этого знака мечтают о семейном счастье, остальные уверены, что жизнь создана для развлечений - они настроены исключительно на путешествия и удовольствия. И это длится до тех пор, пока Стрельцы ведут холостяцкий образ жизни. Когда же они влюбляются и связывают свою жизнь с другим представителем зодиакального круга, то становятся примерными семьянинами. И все их мысли и действия поглощены близкими родственниками и детьми.
Стрельцы сделают все для того, чтобы их половинка была счастливой. И длительность брака зависит от их влюбленности.
Козерог
Козероги умеют создать ореол счастья, когда это им нужно. В брак они вступают, независимо от того, какой он - по любви или по расчету. Но как только наберутся опыта, сразу задумываются о семейной идиллии. Партнера Козероги выбирают тщательным образом, потому как вступают в брак один раз и на всю жизнь.
Длительность брака зависит от общих взглядов супругов, хотя они вполне могут смириться с разносторонними жизненными аспектами.
И тихо проживают свою жизнь вместе.
Водолей
Равноправие в отношениях для представителей этого знака является главным условием счастливого брака. И чтобы достичь любви и семейной гармонии с Водолеем, обоим партнерам нужно потрудиться. У них не бывает ничего наполовину, и если только один партнер заинтересован в прочной семье, то такой союз обречен на провал.
Лишь взаимная любовь способна спасти отношения от рутины и сделать брак Водолея счастливым. Пока есть большая любовь, будет держаться брак.
Рыбы
В построении семейного счастья Рыбы возлагают ответственность на своего партнера. Они предпочитают не принимать решений, поэтом всегда выбирают ведомую позицию. А если их любимый человек захочет построить семейное счастье, то они не станут этому противиться. И тогда жизнь Рыб превратится в настоящую вечную сказку. Если же их что-то не будет устраивать, то они не станут терпеть неудачные отношения.