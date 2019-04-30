Как долго вы будете счастливы в браке согласно знаку Зодиака?

В отношениях Девы должны видеть перспективу, а если этого нет, то тогда стоит направить свою энергию на другую сферу.

И весь свой потенциал они переносят на работу.

Весы

Весы изначально рассчитывают только на длительный и долгосрочный союз. И каждый день семейная жизнь с ними разная и похожа на праздник - с салютами, а иногда и посиделками за столом при свечах. В семейных отношениях Весы могут мирно улаживать конфликты, поэтому учитывают интересы всех сторон.

И ни одного члена семьи они не обделят своим вниманием, все у них будут под надежной защитой. А о другом счастье и не нужно мечтать.

Скорпион

Скорпионы выстраивают в своей семье такую теорию, что при любом раскладе они являются лидерами. И все у них должно быть под жестким контролем. Счастье в их семье воцариться лишь в том случае, если все домочадцы будут им беспрекословно подчиняться, не позволяя перечить и протестовать.

Длительность отношений Скорпиона зависит от терпения партнера. Но вот сколько это все продлится, никому неизвестно.

Стрелец

Лишь некоторые представители этого знака мечтают о семейном счастье, остальные уверены, что жизнь создана для развлечений - они настроены исключительно на путешествия и удовольствия. И это длится до тех пор, пока Стрельцы ведут холостяцкий образ жизни. Когда же они влюбляются и связывают свою жизнь с другим представителем зодиакального круга, то становятся примерными семьянинами. И все их мысли и действия поглощены близкими родственниками и детьми.

Стрельцы сделают все для того, чтобы их половинка была счастливой. И длительность брака зависит от их влюбленности.

Козерог

Козероги умеют создать ореол счастья, когда это им нужно. В брак они вступают, независимо от того, какой он - по любви или по расчету. Но как только наберутся опыта, сразу задумываются о семейной идиллии. Партнера Козероги выбирают тщательным образом, потому как вступают в брак один раз и на всю жизнь.

Длительность брака зависит от общих взглядов супругов, хотя они вполне могут смириться с разносторонними жизненными аспектами.

И тихо проживают свою жизнь вместе.

Водолей

Равноправие в отношениях для представителей этого знака является главным условием счастливого брака. И чтобы достичь любви и семейной гармонии с Водолеем, обоим партнерам нужно потрудиться. У них не бывает ничего наполовину, и если только один партнер заинтересован в прочной семье, то такой союз обречен на провал.

Лишь взаимная любовь способна спасти отношения от рутины и сделать брак Водолея счастливым. Пока есть большая любовь, будет держаться брак.

Рыбы