Стало известно, чем в ближайшее время в Латвии займется Лайма Вайкуле

Пользователи социальной сети "Одноклассники" с помощью интерактивного голосования в прямом эфире смогут выбрать лучшие по их мнению танцевальные коллективы среди участников международного конкурса street dance хореографов «Best Show». Победитель голосования в ok.ru получит возможность поработать с Лаймой Вайкуле и другими звездами на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала».

Пользователям в 19:00 по московскому времени будет доступна прямая трансляция шоу в группе «Одноклассники. Видео». Созданные с помощью технологии творческой студии, в видеоплеере появятся интерактивные кнопки для голосования, нажав на которые можно в одно касание отдать голос за понравившийся танцевальный коллектив.

Жюри конкурса «Best Show» в этом году возглавит Лайма Вайкуле, которая с самого начала своей вокальной карьеры, всегда была тесно связана с танцами и хореографией. Эти же коллективы выступят на сцене фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала», который пройдет с 18 по 21 июля.

В конце 2018 года ОК запустили интерактивную платформу для создателей видеоконтента — творческую студию с голосованиями, викторинами и аннотациями внутри видео. Создатели видео активно используют возможности творческой студии для дополнительного вовлечения пользователей в контент. Так, Первый канал в прямом эфире проводил голосование за лучшего наставника шоу «Голос. Дети», а Русское радио устроило викторину для зрителей концерта певицы МакSим. Напомним, что в прошлом году ok.ru вели прямую трансляцию с фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» и количество просмотров достигло порядка 20 миллионов.