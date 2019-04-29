Пн, 29.04.2019
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  • Неужели Кристофер Ноолан? Летом в Эстонии будут снимать голливудский фильм

Неужели Кристофер Ноолан? Летом в Эстонии будут снимать голливудский фильм
Кастинг для массовок уже начался!

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Christian Bale Batmanina režissöör Christopher Nolani filmis «Pimeduse rüütel».

ФОТО: AP/Scanpix

Продюсерская фирма Allfilm в сотрудничестве с компанией Warner Bros. Entertainment проведет в Эстонии съемки художественного фильма. О каком фильме идет речь, пока не сообщается, но уже начался поиск актеров для массовки. 

«Allfilm готовится к съемкам масштабного фильма. Мы ждем, что в них примут участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Более подробную информацию дадим через какое-то время», – сказал представитель Allfilmi Мадис Тюйр.

Для участия в съемках можно написать по адресу э-почты casting@allfilm.ee до 16 мая. В письме укажите номер телефона и приложите свои свежие снимки, передает Kultuur.

Логотип киностудии

ФОТО: Warner Bros.

По информации портала Elu24, речь идет о новом произведении топового кинорежиссера Кристофера Нолана, который, по слухам, этой весной уже посетил Таллинн и был замечен в отеле Hilton. Впрочем, в телефонной беседе с репортером Elu24 представители Allfilm эту информацию не опровергли, но и не подтвердили, а лишь уклончиво ушли от ответа.

Режиссер Кристофер Нолан, актриса Эллен Пейдж, Леонардо ДиКаприо и Марион Котийяр.

ФОТО: AP/Scanpix

Кристофер Нолан – британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Является одним из самых кассовых режиссеров в истории, а также одним из самых известных и влиятельных кинематографистов своего времени. Снял такие фильмы, как «Темный рыцарь», «Начало», «Бэтмен», «Интерстеллар» и «Дюнкерк». 

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