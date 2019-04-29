Неужели Кристофер Ноолан? Летом в Эстонии будут снимать голливудский фильм
Продюсерская фирма Allfilm в сотрудничестве с компанией Warner Bros. Entertainment проведет в Эстонии съемки художественного фильма. О каком фильме идет речь, пока не сообщается, но уже начался поиск актеров для массовки.
«Allfilm готовится к съемкам масштабного фильма. Мы ждем, что в них примут участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Более подробную информацию дадим через какое-то время», – сказал представитель Allfilmi Мадис Тюйр.
Для участия в съемках можно написать по адресу э-почты casting@allfilm.ee до 16 мая. В письме укажите номер телефона и приложите свои свежие снимки, передает Kultuur.
По информации портала Elu24, речь идет о новом произведении топового кинорежиссера Кристофера Нолана, который, по слухам, этой весной уже посетил Таллинн и был замечен в отеле Hilton. Впрочем, в телефонной беседе с репортером Elu24 представители Allfilm эту информацию не опровергли, но и не подтвердили, а лишь уклончиво ушли от ответа.
Кристофер Нолан – британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Является одним из самых кассовых режиссеров в истории, а также одним из самых известных и влиятельных кинематографистов своего времени. Снял такие фильмы, как «Темный рыцарь», «Начало», «Бэтмен», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».