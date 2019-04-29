Вот это да! Портал Limon выпустил наивкуснейший шоколад

Уже с 1 мая все гости шоу Limon LIVE будут получать от редакции самого популярного русского развлекательного портала в Эстонии вкусный подарок. Эксклюзивная партия шоколада поступила в офис 29 апреля.
Интернет-шоу Limon LIVE впервые вышло в эфир в августе 2018 года, с самого начала его ведут Света Карабут и Эдгар Гергель. В гости к ведущим по пятницам приходят местные и зарубежные гости. Из России к нам на съемки приезжала актриса Ирина Безрукова, иллюзионист Роман Борщ и актрисы спектакля «Пила вино и хохотала», стилист программы «Модный приговор» Александра Эдельберг.
В Эстонии тоже очень много интересных и талантливых людей, например, фармацевт Алена, модель Диана Хапрова, группа «ПараТайн» и многие-многие другие интересные гости, которые уже посетили нашу студию.
«Наши гости теперь со съемок без подарков не уйдут. Очереди на программу всегда большие, но никогда не поздно записаться и заявить о себе и своих талантах на всю страну: edgar.gergel@limon.ee. Будем рады всем интересным и некислым людям. Встретимся на съемочной площадке Limon LIVE», - сказал руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.