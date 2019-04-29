Вот это да! Портал Limon выпустил наивкуснейший шоколад

«Наши гости теперь со съемок без подарков не уйдут. Очереди на программу всегда большие, но никогда не поздно записаться и заявить о себе и своих талантах на всю страну: edgar.gergel@limon.ee. Будем рады всем интересным и некислым людям. Встретимся на съемочной площадке Limon LIVE», - сказал руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.