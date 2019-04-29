Названа сумма, заплаченная за победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Скандал вокруг победы в шоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу, Микеллы Абрамовой, продолжает набирать обороты. «Первый канал» незамедлительно отреагировал на сомнения в честности победы Микеллы Абрамовой и начал перепроверку результатов, а также опубликовал итоги смс- и телефонного голосования за участников шоу «Голос. Дети», передает TopNews.

Отмечается, что для перепроверки «Первый канал» нанял компанию Group-IB, официальный партнер «Интерпола». В ходе проверки будет компания проверит систему учета звонков и СМС при голосовании на «Голос. Дети» на возможность накрутки голосов и использования других технических жульнических решений.

Согласно официальным данным, за дочь Аслу Микеллу пришлось 109 тысяч 23 голоса через смс-сообщения и 36 тысячи 428 голосов путем телефонных звонков. Всего же зрители финального раунда шоу «Голос. Дети» выложили за звонки и СМС более 16,3 миллионов рублей (22 250 евро). Таким образом цена победы составила около 6,8 миллиона рублей (9 700 евро) исходя их стоимости в 50 рублей (0,7 евро) одного смс-сообщения и 38 рублей за звонок (0,5 евро).

Между тем инициированная проверка связана с массовой агитацией голосовать за Микеллу в финале конкурса как среди известных лиц шоубизнеса, так и среди юридических компаний. Так, в скандале оказалась замешана автомобильная группа ГК «Авилон», руководство которой призывало голосовать за дочь Алсу 11 тысяч своих сотрудников. Таким же образом действовала фирма по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (1 тыс работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тыс) получили соответствующую корпоративную рассылку.

Письмо, отправленное утром 26 апреля, было озаглавлено «Голос. Дети». Борьба продолжается!».

«Это милое создание действительно талант, она дочь замечательных родителей певицы Алсу и нашего друга Абрамова Яна. Прошу вас, ваши семьи и всех ваших активных друзей и партнеров поддержать ее сегодня», - говорилось в послании, подписанном гендиректором АГ «Авилон».