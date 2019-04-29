Видео: Собчак посидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак похвасталась своим поклонникам, что ей давно удалось посидеть на коленях у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло во время юмористического номера, пишет Лайф.
Также телеведущая поздравила украинский народ с избранием молодого президента страны.
— Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни, — написала журналистка на своей странице в Instagram и прикрепила видео выступления.