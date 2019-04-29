Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов «Голоса»

Пономарева пожаловалась на то, что в адрес Алсу поступают угрозы. По ее словам, дочь певицы — одиннадцатилетняя Микелла Абрамова — мечтала об участии в проекте с пяти лет и победила в нем честно.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!» — написала Пономарева в комментариях к посту в Facebook замглавреда Hello! Марины Савельевой.

Пресс-секретарь артистки добавила, что Микелла мечтала участвовать в проекте «Голос» с пяти лет. А теперь же, из-за всех этих инсинуаций, в адрес Алсу, по словам Пономаревой, поступают угрозы.

В субботу, 27 апреля, Первый канал опубликовал на своем сайте итоги онлайн-голосования в финале «Голоса», согласно которым Абрамова с огромным отрывом обошла других участников. Руководитель Первого канала Константин Эрнстпризнался, что для проекта такой разрыв необычен, и пообещал провести проверку результатов голосования.

Такое заявление со стороны Эрнста последовало после того, как телезрители и пользователи соцсетей раскритиковали выступление Абрамовой, назвав ее победу проплаченной, а выступление — позором.