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  • Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов «Голоса»

Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов «Голоса»
В адрес певицы поступили угрозы!

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Russian singer Alsou performs during the 2018 FIFA World Cup football tournament final draw at the State Kremlin Palace in Moscow on December 1, 2017. The 2018 FIFA World Cup will be held between June 14 and July 15, 2018 in 11 Russian cities. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла информацию о том, что итоги шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы, были подтасованы, передают РИА Новости.

Пономарева пожаловалась на то, что в адрес Алсу поступают угрозы. По ее словам, дочь певицы — одиннадцатилетняя Микелла Абрамова — мечтала об участии в проекте с пяти лет и победила в нем честно.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!» — написала Пономарева в комментариях к посту в Facebook замглавреда Hello! Марины Савельевой.

Пресс-секретарь артистки добавила, что Микелла мечтала участвовать в проекте «Голос» с пяти лет. А теперь же, из-за всех этих инсинуаций, в адрес Алсу, по словам Пономаревой, поступают угрозы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В субботу, 27 апреля, Первый канал опубликовал на своем сайте итоги онлайн-голосования в финале «Голоса», согласно которым Абрамова с огромным отрывом обошла других участников. Руководитель Первого канала Константин Эрнстпризнался, что для проекта такой разрыв необычен, и пообещал провести проверку результатов голосования.

Такое заявление со стороны Эрнста последовало после того, как телезрители и пользователи соцсетей раскритиковали выступление Абрамовой, назвав ее победу проплаченной, а выступление — позором.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» прошли 26 апреля. В результате зрительского СМС-голосования Абрамова победила, набрав 56,5 процента голосов. Наставником девочки была Светлана Лобода. Победительница получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой в один миллион рублей на счету.

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