Как полюбить себя и повысить самооценку. Чтобы нам было счастье

Я поняла, что мне, наверное, поздно начинать любить себя, но гуру обнадежил. Его слова, смысл которых в том, что начинать любить себя можно и в 90, даже за день до смерти, обнадежили. Коротко – мне было интересно. Лабковский прекрасно держит зал, он часто приводит примеры из собственной практики, много шутит – всегда уместно, порой мне казалось, что я на концерте популярного юмориста, и два часа пролетели как несколько минут. Лабковский отвечал на вопросы, причем, задавали ему их и мужчины. В зале было, по-моему, десять представителей сильного пола, и половина из них дорвалась до микрофона, чтобы получить совет профессионала.

Вывод, который я сделала для себя после лекции, прост: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ждать и верить, что кто-то придет и сделает тебя счастливым, что ты проснешься однажды прекрасным утром и чувство любви к себе наполнит и переполнит тебя, а твоя самооценка вдруг подскачет до заоблачных высей, наивно. Нужно работать. Делать шаги по определенному алгоритму действий. Это как раз самое сложное. Но, кажется, возможное. Что же нужно делать для обретения любви к себе и повышения самооценки? Чем отличается человек с высокой самооценкой от человека с низкой?

Цитаты-советы Лабковского:

Любовь к себе – роман, который длится всю жизнь. Любовь и самооценка – синонимы. Любовь к себе можно потрогать руками. Тех, кто себя не любит, не любит никто.

Нарциссы тоже себя не любят. У них самооценка ниже плинтуса, они хотят, чтобы их все обожали. Кто это? Артисты. Они всю жизнь пытаются доказать другим: я могу это, я могу то, посмотрите, какой я!

Чувство любви или нелюбви к себе формируют наши родители. Если родители позитивные, психически здоровые люди без неврозов, если они любят друг друга и ребенка, то, когда ребенок вырастает, он любит себя.

Родители могу опускать ребенка: ты у меня страшненькая, но умненькая; ты толстая, тебя никто замуж не возьмет; не трогай это, ты не умеешь и так далее. Оценка родителей очень важна для ребенка, и он вырастает с ощущением собственной ущербности и необходимости улучшать себя, меняться, чтобы соответствовать чаяниям родителей и позже окружающих. Так формируется низкая самооценка и понимание, что любовь надо заслужить.

Родители вдолбили нам в голову, что мы что-то из себя представляем, если чего-то достигли. Если успешный – значит, счастливый. Это не так. Успех не измеряется деньгами, успешность – это то, насколько вы радуетесь жизни, моральное состояние.