Первый канал изменил сетку вещания из-за скандала с дочерью Алсу

Фильм об итогах телепроекта «Голос. Дети» всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе. Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.

Документальную ленту всегда показывали наутро после финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской. Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.

Отметим, что сенсационная победа десятилетней дочери Алсу с феноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонников шоу «Голос. Дети». Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звезды российского шоу-бизнеса.

В частности, юморист Максим Галкин заявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящий победитель шестого сезона шоу «Голос. Дети» – Максим Ержан.

Напомним, Первый канал пообещал провести проверку результатов голосования в финале шоу «Голос. Дети». «Есть признаки аномального голосования», – признал источник.