Первый канал изменил сетку вещания из-за скандала с дочерью Алсу

С эфира сняли документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте». Судя по всему, это произошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» Первого канала, передают Dni.
Фильм об итогах телепроекта «Голос. Дети» всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе. Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.
Документальную ленту всегда показывали наутро после финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской. Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.
Отметим, что сенсационная победа десятилетней дочери Алсу с феноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонников шоу «Голос. Дети». Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звезды российского шоу-бизнеса.
В частности, юморист Максим Галкин заявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящий победитель шестого сезона шоу «Голос. Дети» – Максим Ержан.
Напомним, Первый канал пообещал провести проверку результатов голосования в финале шоу «Голос. Дети». «Есть признаки аномального голосования», – признал источник.
Напомним, десятилетняя дочь певицы Алсу в финале шоу «Голос. Дети» исполнила песню Юлии Началовой. Она обошла Максима Ержана и Валеру Кузакова.