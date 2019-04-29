Пн, 29.04.2019
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  • Первый канал изменил сетку вещания из-за скандала с дочерью Алсу

Первый канал изменил сетку вещания из-за скандала с дочерью Алсу

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Певица Алсу.

ФОТО: Sergei Savostyanov / Sergei Savostyanov/TASS

С эфира сняли документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте». Судя по всему, это произошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» Первого канала, передают Dni.

Фильм об итогах телепроекта «Голос. Дети» всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе. Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.

Документальную ленту всегда показывали наутро после финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской. Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.

Отметим, что сенсационная победа десятилетней дочери Алсу с феноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонников шоу «Голос. Дети». Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звезды российского шоу-бизнеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В частности, юморист Максим Галкин заявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящий победитель шестого сезона шоу «Голос. Дети» – Максим Ержан.

Напомним, Первый канал пообещал провести проверку результатов голосования в финале шоу «Голос. Дети». «Есть признаки аномального голосования», – признал источник.

Напомним, десятилетняя дочь певицы Алсу в финале шоу «Голос. Дети» исполнила песню Юлии Началовой. Она обошла Максима Ержана и Валеру Кузакова.

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