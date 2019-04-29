Галерея: зал ахнул, когда в Таллинне объявили самую красивую женщину с пышными формами

В воскресенье вечером, 28 апреля, в модном столичном клубе Prive впервые в истории прошел конкурс Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size - конкурс красоты для женщин с пышными формами. Ms. Top of the Estonia 2019 Plus Size бросил вызов современным стандартам красоты. Мероприятие организовало агентство Angel Models Agency. Ведущими вечера стали шоумен и журналист Эдгар Гергель и модель Ангелина Миссуро.
Возраст 9 финалисток конкурса - от 21 до 51 года. Каждая должна была продемонстрировать свой ум, талант, умение вести на сцене. Во время конкурса талантов публика смогла услышать песни, увидеть фитнес-номера и многое другое.
По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой и талантом вселенную. Сам конкурс красоты моделей plus size был таким же, как и «обычный».
Финалистки конкурса получат уникальную возможность представить страну на международном конкурсе красоты Ms.Top of the World 2019 Plus Size, который пройдёт осенью на Украине.
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА - Ксения Любанова!
Обладательницами титулов стали:
People Choice – Ольга Ладушкина
I Runner up – Ирина Шкуро
II Runner up – Виктория Гец
III Runner up – Юлия Шемарина
Поощрительные призы получили:
Catwalk – Марина Теллинг
Fashion look – Ирина Шкуро
Femininity – Татьяна Кронберг
Best Smile – Анна Огнивенко
Charm – Ксения Любанова
Talent – Вера Онуфриева