Пн, 29.04.2019
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  • Галерея: зал ахнул, когда в Таллинне объявили самую красивую женщину с пышными формами

Галерея: зал ахнул, когда в Таллинне объявили самую красивую женщину с пышными формами

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В воскресенье вечером, 28 апреля, в модном столичном клубе Prive впервые в истории прошел конкурс Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size - конкурс красоты для женщин с пышными формами. Ms. Top of the Estonia 2019 Plus Size бросил вызов современным стандартам красоты. Мероприятие организовало агентство Angel Models Agency. Ведущими вечера стали шоумен и журналист Эдгар Гергель и модель Ангелина Миссуро. 

Возраст 9 финалисток конкурса - от 21 до 51 года. Каждая должна была продемонстрировать свой ум, талант, умение вести на сцене. Во время конкурса талантов публика смогла услышать песни, увидеть фитнес-номера и многое другое. 

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой и талантом вселенную. Сам конкурс красоты моделей plus size был таким же, как и «обычный».

Финалистки конкурса получат уникальную возможность представить страну на международном конкурсе красоты Ms.Top of the World 2019 Plus Size, который пройдёт осенью на Украине.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА - Ксения Любанова!

Обладательницами титулов стали:

People Choice – Ольга Ладушкина

I Runner up – Ирина Шкуро

II Runner up – Виктория Гец

III Runner up – Юлия Шемарина

Поощрительные призы получили:

Catwalk – Марина Теллинг

Fashion look – Ирина Шкуро

Femininity – Татьяна Кронберг

Best Smile – Анна Огнивенко

Charm – Ксения Любанова

Talent – Вера Онуфриева

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