Галерея: зал ахнул, когда в Таллинне объявили самую красивую женщину с пышными формами

Возраст 9 финалисток конкурса - от 21 до 51 года. Каждая должна была продемонстрировать свой ум, талант, умение вести на сцене. Во время конкурса талантов публика смогла услышать песни, увидеть фитнес-номера и многое другое.

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой и талантом вселенную. Сам конкурс красоты моделей plus size был таким же, как и «обычный».

Финалистки конкурса получат уникальную возможность представить страну на международном конкурсе красоты Ms.Top of the World 2019 Plus Size, который пройдёт осенью на Украине.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА - Ксения Любанова!

Обладательницами титулов стали:

People Choice – Ольга Ладушкина

I Runner up – Ирина Шкуро

II Runner up – Виктория Гец

III Runner up – Юлия Шемарина

Поощрительные призы получили:

Catwalk – Марина Теллинг

Fashion look – Ирина Шкуро

Femininity – Татьяна Кронберг

Best Smile – Анна Огнивенко

Charm – Ксения Любанова