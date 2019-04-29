С чем борются знаки Зодиака

Основная проблема, которая может беспокоить Овнов — это неустанное желание взять все и сразу. Из-за этого в худших случаях они могут обладать жестокими нравами и легко «взрываются», когда чувствуют разочарование. Если Овен хочет чего-то, то это должно быть у него сию минуту. Побороть ярость можно физическими упражнениями и медитацией.

Кроме того, Овны очень резкие в общении. Чаще всего им приходится бороться со своей прямолинейностью, и она отнюдь не кажется очаровательной, скорее, отпугивает людей.

Самой большой проблемой для Тельцов является упрямство и неспособность подстраиваться под ситуацию. Если у них есть четкое представление или убеждение по какому-либо вопросу, то сдвинуть их с этой точки невозможно. Конечно, в этом есть некоторые плюсы, но, в первую очередь, говорит о том, что они закрыты от других людей, не готовы принять новые идеи.

Поскольку Тельцы стремятся к стабильности, им приходится принимать важные решения и чаще всего они делают это очень медленно. Во время этого процесса им приходится бороться с переменами, которые они ненавидят всеми фибрами своего тела.

Так как Близнецы любопытные личности, то в их жизни присутствует неудачная тенденция порхать от одного предмета к другому и получать только поверхностные знания. Это делает их легкомысленными. Им постоянно приходится бороться с желанием быть везде и сразу, а ведь это изматывает. Как только они научатся ставить приоритеты, то хотя бы на время смогут достичь спокойствия, которое им очень нужно.

Раки очень ранимые люди. Порой они даже слишком восприимчивы к комментариям других людей. Как только они начинают падать в бездну своей обиды, то все перестает иметь значение. Им сложно бороться с зависимостью от чужого мнения, но тем не менее это возможно сделать.

Несмотря на множество положительных качеств Львов, порой темная сторона может взять над ними верх. Железная уверенность в себе в большинстве случаев им помогает, но когда Лев начинает перебарщивать, то в игру вступают высокомерие и во всей красе проявляется комплекс превосходства. Надо сказать, что Львы постоянно борются с этими чувствами, пытаются их укротить — ведь это их природа. Им необходимо периодически опускать себя с небес на землю и анализировать обстановку, в которой они находятся.