С чем борются знаки Зодиака

Когда-то давно Ницше сказал: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». День изо дня мы боремся не только с внешним миром, но и с собой как с личностью. Каждый знак Зодиака имеет тайные слабости, которые известны только ему, пишет Рамблер.
Основная проблема, которая может беспокоить Овнов — это неустанное желание взять все и сразу. Из-за этого в худших случаях они могут обладать жестокими нравами и легко «взрываются», когда чувствуют разочарование. Если Овен хочет чего-то, то это должно быть у него сию минуту. Побороть ярость можно физическими упражнениями и медитацией.
Самой большой проблемой для Тельцов является упрямство и неспособность подстраиваться под ситуацию. Если у них есть четкое представление или убеждение по какому-либо вопросу, то сдвинуть их с этой точки невозможно. Конечно, в этом есть некоторые плюсы, но, в первую очередь, говорит о том, что они закрыты от других людей, не готовы принять новые идеи.
Так как Близнецы любопытные личности, то в их жизни присутствует неудачная тенденция порхать от одного предмета к другому и получать только поверхностные знания. Это делает их легкомысленными. Им постоянно приходится бороться с желанием быть везде и сразу, а ведь это изматывает. Как только они научатся ставить приоритеты, то хотя бы на время смогут достичь спокойствия, которое им очень нужно.
Раки очень ранимые люди. Порой они даже слишком восприимчивы к комментариям других людей. Как только они начинают падать в бездну своей обиды, то все перестает иметь значение. Им сложно бороться с зависимостью от чужого мнения, но тем не менее это возможно сделать.
Несмотря на множество положительных качеств Львов, порой темная сторона может взять над ними верх. Железная уверенность в себе в большинстве случаев им помогает, но когда Лев начинает перебарщивать, то в игру вступают высокомерие и во всей красе проявляется комплекс превосходства. Надо сказать, что Львы постоянно борются с этими чувствами, пытаются их укротить — ведь это их природа. Им необходимо периодически опускать себя с небес на землю и анализировать обстановку, в которой они находятся.
Дева, пожалуй, единственный из знаков зодиака, который борется напрямую со своей головой. Их способность к аналитическому мышлению порой играет с ними злую шутку. В то время как нужно расслабиться, они начинают зацикливаться на чем-то и буквально ничего не могут делать, нервничают и часто страдают бессонницей. Это самое беспокойство сводит с ума их организм, что приводит к мигреням, возникновениям язв и других заболеваний. Девы, чтобы успокоить свой мозг, вам нужно регулярно отдыхать и медитировать.
Весы редко могут отказать в помощи другим людям. Однако тонкость этого случая состоит в том, что Весы очень хотят быть востребованными, для них невыносима даже мысль об одиночестве. Именно поэтому они не могут побороть желание делать всех вокруг счастливыми. Правда рано или поздно они настолько заигрываются, что люди начинают считать их шутами. Но хуже всего то, что Весы постепенно теряют связь со своими потребностями и желаниями.
В погоне за лучшими результатами Скорпионы порой забывают о человечности. Блеск вершины может ослепить их, и в этот момент они уже не могут побороть в себе темные стороны и становятся беспощадными. Для того чтобы уберечь себя, Скорпионы должны не забывать о духовной стороне жизни и больше общаться с друзьями и близкими людьми.
Самой большой проблемой для Стрельцов является их страх потерять свободу. Это наносит вред в первую очередь на отношения с теми, кого они любят. Долгосрочные обязательства для них просто невыносимы, поэтому чаще всего они не задерживаются долго на одном месте. Они стремятся познать мир, поэтому много путешествуют. Также их честность может сыграть с ними злую шутку, ведь не все люди готовы услышать правду.
Больше всего Козерогам мешает их пессимизм и негативный взгляд на жизнь. Также они постоянно критикуют себя, порой убивая всяческий потенциал внутри. Чаще всего это происходит в те моменты, когда результат не оправдывает их ожидания. Им необходимо научиться ценить жизнь такой, какая она есть.
Водолеи, как правило, не доверяют опытным людям. Все начинается с родителей, а далее в этот список попадают учителя, работодатели. Рано или поздно это становится очень большой проблемой, так как они не стесняются оспаривать авторитеты. Водолеи убеждены, что уважение нужно заслужить, а не получить вместе с титулом. Из-за этого они часто предвзято относятся к людям и недооценивают их действия.