Вс, 28.04.2019
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  • Фотоновость: все в Пасху хвастаются своими яйцами, а Ану Саагим оголила свои спелые арбузы

Фотоновость: все в Пасху хвастаются своими яйцами, а Ану Саагим оголила свои спелые арбузы

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Ану Саагим

ФОТО: Instagram

В пасхальное воскресенье у православных принято хвалиться крашеными яйцами, дарить их друзьям и близким. Но представители иных религиозных конфессий отметили Пасху уже неделю назад, поэтому хвалятся в соцсетях своими шикарными частями тела.

Так, эстонская дива Ану Саагим опубликовала в своем Instagram великолепное, дышащее эротикой фото.

На снимке Ану в шелковом утреннем халатике, небрежно завязанном на практические обнаженное тело, выглядывает из-за шторы. На теле Ану соблазнительное белье черно-пудрового цвета - чуть-чуть виднеются трусики, зато груди выставлены напоказ. Понятно, что халатик распахнут именно с целью показать два спелых арбуза, которые у Ану, надо признать, в отменном состоянии!

Ану Саагим

ФОТО: Instagram

Пользователи восхищаются видом Ану, оставляя лишь восторженные комментарии.

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