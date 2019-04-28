Фотоновость: все в Пасху хвастаются своими яйцами, а Ану Саагим оголила свои спелые арбузы

В пасхальное воскресенье у православных принято хвалиться крашеными яйцами, дарить их друзьям и близким. Но представители иных религиозных конфессий отметили Пасху уже неделю назад, поэтому хвалятся в соцсетях своими шикарными частями тела.
Так, эстонская дива Ану Саагим опубликовала в своем Instagram великолепное, дышащее эротикой фото.
На снимке Ану в шелковом утреннем халатике, небрежно завязанном на практические обнаженное тело, выглядывает из-за шторы. На теле Ану соблазнительное белье черно-пудрового цвета - чуть-чуть виднеются трусики, зато груди выставлены напоказ. Понятно, что халатик распахнут именно с целью показать два спелых арбуза, которые у Ану, надо признать, в отменном состоянии!
Пользователи восхищаются видом Ану, оставляя лишь восторженные комментарии.