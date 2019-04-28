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  • Фото: Jan Khalib дал мощный концерт в Cat House

Фото: Jan Khalib дал мощный концерт в Cat House

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26 апреля в столичном клубе Cat House выступил популярнейший исполнитель Jan Khaleb. Он все еще ищет свою Медину и восхищается Лейлой, и вместе с ним искали и захлебывались от восторга тысячи эстонских полконников.

Jan Khaleb - казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, чей хит «Хочу найти тебя, Медина!» за два месяца набрал более 25 миллионов просмотров в Youtube. 

Среди популярных хитов исполнителя конечно же прозвучали знаменитые «Лейла» и «Медина», по которым многие и знают рэпера.Отметим, что послушать музыку Khalibа пришли не только девушки, но и много парней, которые активно танцевали и отрывались под хиты рэпера.

Смотрите, кто пришел на концерт и как прошло мероприятие!

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