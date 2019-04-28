Тоскуете по 90-м? Тогда этот бомбическое видео для вас!

Видео снято в стиле девяностых. По сюжету героиня Иды — начинающая певица Инесса Могилева — выступает в небольшом ресторанчике. Девушку замечает влиятельный бизнесмен в малиновом пиджаке — такой типаж был распространен в девяностых и начале нулевых и получил название «новый русский». Мужчина придумывает избраннице псевдоним — Инесса Паради.

Карьера певицы при поддержке богатого поклонника стремительно летит вверх. Девушка с легкостью оказывается на сцене престижной программы «Песни года» и «Евровидении». Счастливая жизнь Инессы Паради длится до тех пор, пока ее возлюбленного не забирает ОМОН. Девушка вынуждена вернуться к скромным тратам и неказистой работе — она моет полы в ресторане.