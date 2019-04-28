Таро-прогноз на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Рак

Конец апреля для Раков начнется с карты «Колесница». По этому Аркану приходит избавление от трудностей или достижение долгожданной цели. Аркан указывает на важность активной работы, которая обязательно окупится наградой. Бездействовать Ракам не стоит, иначе цель будет по-прежнему туманна.

«Солнце» — один из самых позитивных Арканов колоды «Последствий». По нему наступает период безмятежного счастья, когда цели достигнуты, награды получены, и впереди маячат приятные перспективы. По этой карте Раки смогут как насладиться успехами, так и приняться за новые дела. Кроме того, по «Солнцу» происходит примирение, а значит, можно разрешить споры и конфликты, зарыв топор войны с близкими или деловыми партнерами.

Аркан «Звезда» — карта, указывающая на верно выбранный путь, который пройдет без препятствий и неприятностей. По этому Аркану важно доверять внутреннему голосу , который обязательно убережет от непредвиденных трудностей.

Лев

Львам карта «Император» сулит успех в деловой сфере жизни. По ней в конце апреля Львы смогут завершить трудоемкие дела, в том числе с помощью покровителей. Удача с понедельника будет на стороне огненных представителей Знака, но это не значит, что нужно выполнять работу спустя рукава. По этой карте важны ответственность и честность, которые приведут к успеху.

«Колесница» указывает на отличное время, когда можно смело начинать что-то глобальное. По этому Аркану стоит лишь проверить, все ли есть для пути к счастью, и не медлить ни минуты. Активность и вера в свои силы позволят выполнить множество задач разом.

«Солнце» — карта успеха и исполнения желаний. По этому Аркану награды находят своих героев, а также появляется возможность выполнить все, что раньше казалось недостижимым. Раки поймут, что способны на большее, ведь нет ничего невозможного, если есть желание добиваться новых успехов.

Дева

«Колесо фортуны» указывает Девам на события, которые надвигаются неумолимо. Совет карты — дать им произойти, и даже если впереди маячат трудности, важно помнить, что они временные. Опыт, полученный в преодолении препятствий, бесценен, и его в свое время получает каждый. Чем меньше Девы будут сопротивляться, тем проще им будет справиться с делами.

«Луна» указывает на страхи и сомнения, которые, словно якорь, приковывают к месту, не позволяя развиваться. Девам важно понять, что заблуждения пора развеивать, а препятствия — преодолевать. В противном случае они будут долго топтаться на месте, теряя драгоценное время и деньги.

«Верховная жрица» символизирует мудрость и чуткость. По этому Аркану все тайное становится явным, важно лишь внимательно смотреть по сторонам. Мелкие детали сложатся в целую картину, и Девы поймут, когда именно нужно совершить рывок вперед, чтобы достичь заветной цели.

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