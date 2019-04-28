Таро-прогноз на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Конец апреля и начало мая будет для многих Знаков Зодиака временем прорыва, а значит, стоит прислушаться к раскладам таро карт. Старшие Арканы приоткроют завесу тайны, и эти знания помогут достичь успехов в разных сферах жизни.
В таро-прогнозе для каждого найдутся полезные рекомендации, благодаря которым проще ориентироваться в событиях грядущей недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют планировать неделю вместе со старшими Арканами таро, чтобы избежать возможных неприятностей и не свернуть с верного пути.
Овен
Конец апреля начнется у Овнов не с самой лучшей карты. Аркан «Дьявол» указывает на необходимость собраться с силами, чтобы противостоять своим тайным слабостям. Потакание сиюминутным желаниям пагубно для далеко идущих целей, достичь которых не получится, если каждый раз откладывать выполнение важных дел или задач.
Аркан «Луна» — это карта страхов и сомнений, мешающих выйти из сумрака собственной неуверенности. По этой карте Овнам предстоит избавиться от всего, что мешает им жить счастливо, в том числе и от общения с людьми, забирающими силы. В конце апреля избавиться от оков — самое время, чтобы в мае было больше времени для развития.
Тельцам в начале недели потребуются выдержка и осторожность. По карте «Умеренность» поспешные решения станут синонимом неудач, поэтому Тельцам важно взвешивать не только каждый шаг, но и слово. Благодаря такой тактике ошибок не будет, и успех не заставит себя ждать.
«Дьявол» — предупреждающий Аркан. По нему Тельцы столкнутся со своей темной стороной, которая не позволяет двигаться дорогой счастливой и благополучной жизни. Слабости, пороки, желание отложить дела на неопределенный срок станут тем самым болотом, которое отнимает силы и заставляет погружаться в пучину безысходности и даже депрессии.
Аркан «Дурак» — это счастливая случайность, благодаря которой Тельцы смогут быстро достичь цели. Им важно внимательно следить за знаками Вселенной, которая обязательно подскажет верное направление к успеху.
Близнецы по карте «Дурак» могут стать заложниками собственной недальновидности. Поверхностные суждения и халатное отношение к делам в начале недели не уместны. Такое отношение будет провоцировать ошибки и неточности в запланированных делах, а значит, отнимать время, силы и деньги. Внимательность и усидчивость помогут Близнецам избежать промахов.
«Луна» указывает на интриги, из-за которых может пострадать репутация Близнецов. Им не стоит доверять малознакомым людям, чтобы не давать им даже малейшего повода навредить. По этой карте Близнецам потребуется смелость, ведь не всегда просто противостоять людям, замыслившим недоброе.
Карта «Иерофант» указывает Близнецам на важность осмысленного труда. Это значит, что не все цели в жизни будут достижимы, если бездумно бросаться в гущу событий, не понимая, зачем это нужно, да и нужно ли вообще. В конце недели Близнецам стоит выбрать цель и идти к ней, не отвлекаясь на посторонние занятия.
Рак
Конец апреля для Раков начнется с карты «Колесница». По этому Аркану приходит избавление от трудностей или достижение долгожданной цели. Аркан указывает на важность активной работы, которая обязательно окупится наградой. Бездействовать Ракам не стоит, иначе цель будет по-прежнему туманна.
«Солнце» — один из самых позитивных Арканов колоды «Последствий». По нему наступает период безмятежного счастья, когда цели достигнуты, награды получены, и впереди маячат приятные перспективы. По этой карте Раки смогут как насладиться успехами, так и приняться за новые дела. Кроме того, по «Солнцу» происходит примирение, а значит, можно разрешить споры и конфликты, зарыв топор войны с близкими или деловыми партнерами.
Львам карта «Император» сулит успех в деловой сфере жизни. По ней в конце апреля Львы смогут завершить трудоемкие дела, в том числе с помощью покровителей. Удача с понедельника будет на стороне огненных представителей Знака, но это не значит, что нужно выполнять работу спустя рукава. По этой карте важны ответственность и честность, которые приведут к успеху.
«Колесница» указывает на отличное время, когда можно смело начинать что-то глобальное. По этому Аркану стоит лишь проверить, все ли есть для пути к счастью, и не медлить ни минуты. Активность и вера в свои силы позволят выполнить множество задач разом.
«Солнце» — карта успеха и исполнения желаний. По этому Аркану награды находят своих героев, а также появляется возможность выполнить все, что раньше казалось недостижимым. Раки поймут, что способны на большее, ведь нет ничего невозможного, если есть желание добиваться новых успехов.
Дева
«Колесо фортуны» указывает Девам на события, которые надвигаются неумолимо. Совет карты — дать им произойти, и даже если впереди маячат трудности, важно помнить, что они временные. Опыт, полученный в преодолении препятствий, бесценен, и его в свое время получает каждый. Чем меньше Девы будут сопротивляться, тем проще им будет справиться с делами.
«Верховная жрица» символизирует мудрость и чуткость. По этому Аркану все тайное становится явным, важно лишь внимательно смотреть по сторонам. Мелкие детали сложатся в целую картину, и Девы поймут, когда именно нужно совершить рывок вперед, чтобы достичь заветной цели.
Весы
По Аркану «Влюбленные» Весам в конце апреля предстоит принять важное решение. Если раньше они колебались, взвешивая плюсы и минусы, то теперь настало время поставить точку. Аркан указывает Весам на возможность поменять жизнь, отказавшись от чего-то, или, наоборот, решившись на обретение чего-то иного. Это может быть возобновление отношений, переезд или иные важные шаги, улучшающие жизнь. Даже если при этом придется с чем-то или кем-то расстаться, ничего страшного не случится.
Аркан «Суд» указывает на возможность разрешить проблемы или найти способ оставить прошлое за спиной. Нередко по этому Аркану даже не нужно предпринимать никаких действий, а лишь ждать, пока пыль осядет и перспективы станут ясны.
«Звезда» указывает Весам на благосклонность небес. В конце недели они смогут достичь цели или понять, что именно нужно сделать, чтобы ее приблизить. По этому Аркану важно охватывать картину целиком, чтобы понять, что именно сделано не так. Работа над ошибками, выполненная вовремя, позволит избежать неприятностей в дальнейшем.
Скорпион
«Император» говорит о возможности основательно взяться за дела, которые раньше откладывались. В середине недели наступает время, когда больше не получится бездействовать, иначе мечты так и останутся несбыточными. Тем, у кого нет важных дел, стоит начать с малого: наведения порядка в мыслях. Четкий план должен быть всегда, ведь момент для претворения его в жизнь может наступить уже сегодня.
Аркан «Влюбленные» указывает на ответственное время, когда Скорпионам предстоит сделать выбор, который изменит их жизнь к лучшему. По этой карте решение может быть непростым, ведь нередко приходится с чем-то расставаться, чтобы получить большее.
Стрелец
По седьмому Аркану «Колесница» Стрельцы начнут неделю не просто активно, но и стремительно. С понедельника они смогут достичь невероятных успехов, если перестанут медлить или бояться сделать шаг навстречу к мечте. Стрельцам важно помнить, что привлечь счастье можно и силой мысли, но для этого нужно верить, что все получится, и не унывать.
В делах на везение Стрельцам указывает «Колесо фортуны». По этой карте случайные прибыли возможны в конце недели, а значит, можно испытать судьбу и приобрести лотерейные билеты. Также не исключено, что в выходные кратковременная игра на бирже принесет хорошую прибыль.
«Башня» указывает на крушение планов, однако Стрельцам не стоит паниковать. Из жизни уходит все лишнее, освобождая место для новых маневров и целей. По этому Аркану сопротивляться переменам не получится, и раз уж они начали происходить в жизни, значит, время настало.
Козерог
«Колесо фортуны» — карта судьбы, которой не стоит мешать. В начале недели Козероги могут столкнуться с трудностями, закономерно образовавшимися на пути из-за принятия неверных решений ранее. Несмотря на временные затруднения, рук опускать не стоит. Полученный урок поможет в будущем избегать подобных оплошностей.
Аркан «Правосудие» указывает на важность принятия ответственных решений. Все, за что бы ни взялись Козероги в середине недели, должно выполняться в полную силу и без обмана. В противном случае в будущем начнется множество неприятностей.
По карте «Император» Козероги смогут достичь поставленных целей, если перестанут отвлекаться на второстепенные дела. Помощь обязательно придет вовремя, и от нее не нужно отказываться. По этому Аркану важно отличать иллюзии от реальности, чтобы не зайти в тупик.
Водолей
«Правосудие» предвещает Водолеям время, когда они будут получать по заслугам. Карта указывает на необходимость нести ответственность за каждый поступок, чтобы в будущем не спотыкаться о трудности и неприятности.
Карта «Смерть» указывает на этап в жизни Водолеев, который подходит к концу. Им важно завершить необходимые дела, чтобы двигаться дальше и больше не возвращаться к прошлому. Перемены в жизни по этому Аркану редко бывают отрицательными, поэтому бояться их не стоит.
«Дьявол» — карта тайных слабостей и пороков, которые мешают развитию и счастливой жизни. Водолеям по этому Аркану предстоит распрощаться со всем, что отдаляет их от поставленной цели, и уйти с дороги, ведущей в тупик.
Рыбы
Рыбам карта «Смерть» сулит обновление. По этой карте прошлое стоит оставить за спиной, чтобы не упускать перспективных возможностей для развития. Рыбам не стоит бояться перемен, ведь если они не решатся на ответственный шаг, долгожданной награды они не получат.
«Верховная жрица» говорит о том, что Рыбам нужно быть готовыми к активным действиям, но не торопить события. Внутренний голос обязательно подскажет момент для решительного рывка вперед, который приведет к долгожданной цели.
По карте «Звезда» конец недели пройдет в позитивном ключе. Аркан указывает на то, что путь свободен, а значит, можно смело идти за путеводной звездой, не боясь ошибиться и оступиться. Важно верить в свои силы и преследовать свои цели, а не навязанные обществом.