Девушка станцевала посреди проезжей части в бикини в Москве и перекрыла движение на час

Жители Подмосковья утром в субботу, 27 апреля, стали свидетелями необычного зрелища. Прямо посреди проезжей части в Мытищах брюнетка в одном бикини исполнила соблазнительный танец.

Примерно с 7 до 8 утра недалеко девушка гуляла по дороге между автомобилями, посылала воздушные поцелуи водителями и позировала на камеру, выполняя эротичные движения. Следом за ней ходил оператор. Движение по трассе было предварительно перекрыто.