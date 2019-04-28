Девушка станцевала посреди проезжей части в бикини в Москве и перекрыла движение на час
Движение было перекрыто на час из-за съемок клипа с девушкой в главной роли, рассказывает Пятый канал.
Жители Подмосковья утром в субботу, 27 апреля, стали свидетелями необычного зрелища. Прямо посреди проезжей части в Мытищах брюнетка в одном бикини исполнила соблазнительный танец.
Примерно с 7 до 8 утра недалеко девушка гуляла по дороге между автомобилями, посылала воздушные поцелуи водителями и позировала на камеру, выполняя эротичные движения. Следом за ней ходил оператор. Движение по трассе было предварительно перекрыто.
Как позже выяснилось, на дороге происходили съемки очередного клипа, а девушка в купальнике следовала намеченному сценарию.