Вс, 28.04.2019
Цены запредельные! Билеты на «Евровидение 2019» не покупают СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Девушка станцевала посреди проезжей части в бикини в Москве и перекрыла движение на час

Девушка станцевала посреди проезжей части в бикини в Москве и перекрыла движение на час
Вот это номер!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Девушка танцует на проезжей части

ФОТО: Пятый канал

Движение было перекрыто на час из-за съемок клипа с девушкой в главной роли, рассказывает Пятый канал.

Жители Подмосковья утром в субботу, 27 апреля, стали свидетелями необычного зрелища. Прямо посреди проезжей части в Мытищах брюнетка в одном бикини исполнила соблазнительный танец.

Примерно с 7 до 8 утра недалеко девушка гуляла по дороге между автомобилями, посылала воздушные поцелуи водителями и позировала на камеру, выполняя эротичные движения. Следом за ней ходил оператор. Движение по трассе было предварительно перекрыто.

Как позже выяснилось, на дороге происходили съемки очередного клипа, а девушка в купальнике следовала намеченному сценарию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ