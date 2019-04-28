«От мамы у меня глаза»: Дочь Началовой дала первое интервью после смерти певицы

Вера Алдонина рассказала в эфире шоу на телеканале «Россия 1», кем собирается стать в будущем, рассказывает Пятый канал.
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина впервые после смерти певицы дала интервью. В эфире шоу на телеканале «Россия 1» девочка рассказала о том, кем собирается стать в будущем. По словам Веры, с выбором она пока точно не определилась.
«Ну, я не могу сказать, что точно стану певицей. Хочу быть как мама, но с уклоном на актрису», — сказала Вера Алдонина.
Собравшиеся в студии гости отметили сходство дочери Юлии Началовой с ее отцом — футболистом Евгением Алдониным.
«От мамы у меня глаза», — подчеркнула Вера Алдонина.
Дед Веры, отец Юлии Началовой Виктор отметил, что его внучка стоически пережила трагедию. Девочка пока проживает с родителями певицы. Бабушка помогает ей выполнять домашние задания, так как школьнице много задают.
«Конечно, она переживает, но держится. Школа ее сильно отвлекает. Женя Алдонин постоянно на связи. Мы все стали родными людьми. Она у нас молодец. Делает успехи по игре на фортепиано. Мы связываем с ней большие надежды. Все данные, чтобы успешно реализовать себя в жизни, у нее есть», — сказал Виктор Началов.