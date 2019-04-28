«От мамы у меня глаза»: Дочь Началовой дала первое интервью после смерти певицы

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина впервые после смерти певицы дала интервью. В эфире шоу на телеканале «Россия 1» девочка рассказала о том, кем собирается стать в будущем. По словам Веры, с выбором она пока точно не определилась.

«Ну, я не могу сказать, что точно стану певицей. Хочу быть как мама, но с уклоном на актрису», — сказала Вера Алдонина.

Собравшиеся в студии гости отметили сходство дочери Юлии Началовой с ее отцом — футболистом Евгением Алдониным.

«От мамы у меня глаза», — подчеркнула Вера Алдонина.

Дед Веры, отец Юлии Началовой Виктор отметил, что его внучка стоически пережила трагедию. Девочка пока проживает с родителями певицы. Бабушка помогает ей выполнять домашние задания, так как школьнице много задают.