Она беременна! Фанаты Петросяна считают, что он скоро станет отцом

Татьяна Брухунова опубликовала в сети снимок, на котором можно разглядеть ее округлившийся живот, сообщает Пятый канал.
Молодая возлюбленная и по совместительству помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram разместила фото, на котором многие подписчики разглядели ее округлившийся живот.
«Это был прекрасный день…», — написала Татьяна Брухунова в описании публикации.
Подписчики 30-летней женщины, которая еще ни разу не была замужем и не имеет детей, предположили, что она в «интересном» положении.
Стоит отметить, что Татьяна Брухунова никак не отреагировала на вопрос подписчика. Известно, что возлюбленная Евгения Вагановича предпочитает не комментировать их отношения и разного рода слухи.