Она беременна! Фанаты Петросяна считают, что он скоро станет отцом

Молодая возлюбленная и по совместительству помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram разместила фото, на котором многие подписчики разглядели ее округлившийся живот.

«Это был прекрасный день…», — написала Татьяна Брухунова в описании публикации.

Подписчики 30-летней женщины, которая еще ни разу не была замужем и не имеет детей, предположили, что она в «интересном» положении.

Татьяна Брухунова ФОТО: Instagram