Вс, 28.04.2019
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  • Она беременна! Фанаты Петросяна считают, что он скоро станет отцом

Она беременна! Фанаты Петросяна считают, что он скоро станет отцом

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Петросян и Брухунова

ФОТО: кадр из youtube

Татьяна Брухунова опубликовала в сети снимок, на котором можно разглядеть ее округлившийся живот, сообщает Пятый канал.

Молодая возлюбленная и по совместительству помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram разместила фото, на котором многие подписчики разглядели ее округлившийся живот.

«Это был прекрасный день…», — написала Татьяна Брухунова в описании публикации.

Подписчики 30-летней женщины, которая еще ни разу не была замужем и не имеет детей, предположили, что она в «интересном» положении.

Татьяна Брухунова

ФОТО: Instagram

Стоит отметить, что Татьяна Брухунова никак не отреагировала на вопрос подписчика. Известно, что возлюбленная Евгения Вагановича предпочитает не комментировать их отношения и разного рода слухи.

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