Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно успокоить агрессию, а Овнам – заняться тем, что приносит удовольствие

Овен

Сегодня следует заниматься только тем, что вам действительно интересно. Только в этом случае вы сможете заявить о том, что день этот был прожит не зря.

Телец

Чтобы сделать особенным нынешний день, придется постараться. Ведь только вы знаете, чего хотите достичь. Так действуйте согласно своим интересам.

Близнецы

Если сегодня вы сумеете правильно расставить приоритеты, считайте, что день прошел не зря. В последующие дни вы многого сможете добиться, действуя так, как спланировали сегодня.

Рак

В этот день вам будет полезен выезд на природу. Прогулки на свежем воздухе помогут расслабиться и набраться сил. Но избегайте слишком людных мест.

Лев

Настроение ваше будет меняться на глазах. Окружающим будет очень сложно приспосабливаться к этим резким перепадам. Постарайтесь найти причину и устранить ее.

Дева

Прежде чем пытаться оказывать помощь, нужно хотя бы поинтересоваться: что именно уже успел сделать этот человек. Возможно, вас просто водят за нос, пытаясь свалить на ваши плечи свою ответственность.

Весы

Кое-кто из вашего окружения жаждет вам насолить. Вам же необходимо выяснить, кто этот человек, попытаться понять, что им движет и не допустить неприятностей.

Скорпион

Звезды рекомендуют опасаться недоброжелателей. Есть люди, которые не захотят протянуть вам руку помощи, малого того, они поспособствуют наступлению трудной минуты.

Стрелец

Вам следует научиться различать союзников и противников и иногда скрывать свои эмоции, ведь не все так дружелюбны, как вам бы этого хотелось, к тому же вашими идеями могут воспользоваться.

Козерог

Ваши творческие способности и фантазии так и норовят воплотиться в жизнь. Не препятствуйте им. Благодаря творчеству и импровизации вы сегодня сможете добиться успеха.

Водолей

Забудьте обо всех рабочих проблемах и заботах и погрузитесь в личные дела или общение с друзьями и близкими людьми. Но продумайте свои действия на тот случай, если работать все же придется.

Рыбы