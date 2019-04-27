Сб, 27.04.2019
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  • Видео: пьяный американец бросил телефон в Трампа

Видео: пьяный американец бросил телефон в Трампа

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USA president Donald Trump relvakandjate ühenduses kõnet pidamas.

ФОТО: AFP / Scanpix

Неизвестный арестован за бросок мобильного телефона в сторону президента США Дональда Трампа перед началом его выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации, пишет Лайф.

— Когда президент поднимался на сцену, сотовый телефон, брошенный из толпы, упал на сцену. Одного человека удалили с мероприятия, расследование произошедшего продолжается, — сообщил телеканалу Fox News источник из Секретной службы США.

По предварительным данным, неоднозначный поступок совершил Уильям Роуз. Американские СМИ сообщили, что мужчина мог находиться под воздействием алкоголя и наркотиков. В ближайшее время специалисты оценят состояние его психического здоровья.

Также отмечается, что сотрудники Секретной службы США намерены выяснить, с какой целью был сделан неудачный бросок и был ли промах случайностью.

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