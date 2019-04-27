Сколько нужно находиться на природе, чтобы снять стресс

Ученые Мичиганского университета в течении 2 месяцев наблюдали за 40 испытуемыми. Участники исследования должны были три раза в неделю выходить на улицу как минимум на 10 минут и проводить время на природе. Они должны были находиться на природе в дневное время суток и не заниматься в это время спортом. Также было запрещено отвлекаться на соцсети, разговоры и книги.