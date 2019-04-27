Сколько нужно находиться на природе, чтобы снять стресс

О позитивном влиянии природы на организм было известно уже давно. Но до сих пор не было известно, сколько времени и как часто людям надо находиться на открытом воздухе, пишет Mport.
Ученые Мичиганского университета в течении 2 месяцев наблюдали за 40 испытуемыми. Участники исследования должны были три раза в неделю выходить на улицу как минимум на 10 минут и проводить время на природе. Они должны были находиться на природе в дневное время суток и не заниматься в это время спортом. Также было запрещено отвлекаться на соцсети, разговоры и книги.
С помощью анализа слюны ученые изучали уровень гормона стресса кортизола в организме участников до и после их пребывания на природе. Ученые установили, что с наибольшей скоростью уровень кортизола, то есть стресса, падал у участников за 20-30 минуту пребывания на природе. После этого уровень расслабления продолжал расти, но значительно медленнее.
Вывод ученых прост: чтобы снизить уровень стресса, достаточно провести на природе 20 минут. И даже необязательно идти в лес. Достаточно пойти в парк или сад.