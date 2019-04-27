Сб, 27.04.2019
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Лазарев объяснил, почему решил стать отцом-одиночкой

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Сергей Лазарев  разоткровенничался в эфире шоу Регины Тодоренко. Артист объяснил, почему решился на отцовство, пишет 7d.org.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Лазарева, знаковым для него стал отдых в Америке. Тогда на пляже он увидел идиллическую картинку: в океан заходили папа, держа на руках маленького сына.

Это настолько впечатлило Сергея, что он и сам захотел стать отцом. Однако, как признался артист, вскоре после рождения сына его представления о том, что значит быть отцом, очень изменились. При этом, по словам Лазарева, любовь к ребенку – абсолютна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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