Лазарев объяснил, почему решил стать отцом-одиночкой

По словам Лазарева, знаковым для него стал отдых в Америке. Тогда на пляже он увидел идиллическую картинку: в океан заходили папа, держа на руках маленького сына.

Это настолько впечатлило Сергея, что он и сам захотел стать отцом. Однако, как признался артист, вскоре после рождения сына его представления о том, что значит быть отцом, очень изменились. При этом, по словам Лазарева, любовь к ребенку – абсолютна.