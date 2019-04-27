Первый канал проверит справедливость победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

На подобное решение есть свои причины. Сотрудники хотят понять, не моделировалось ли голосование в пользу одного из участников во время финала, передает РБК.

Стоит отметить, что дочь певицы Алсу в финале набрала более 56-ти процентов голосов зрителей. Именно они решали, кто достоин победы.

Ставший вторым Максим Ержан из команды певца и композитора Валерия Меладзе набрал всего 27,9 % голосов. Остальные участники отстали еще сильнее.

Финал шоу "Голос. Дети" возмутил россиян. Первый канал проверит результаты голосования в конкурсе. Удивление зрителей и многих звезд вызвала победа дочери певицы Алсу.

Зрители с нетерпением ждали финала шоу "Голос. Дети". Результат оказался неоднозначным – тем не менее, число поклонников Микеллы Абрамовой растет с каждым часом.