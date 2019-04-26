Только для совершеннолетних! Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Певец Влад Топалов поделился с поклонникам интимными семейными кадрами на своей странице в Instagram. Артист снял утреннее пробуждение семьи, пишет Лайф.
— Как же это мило и смело — показать тысячам людей свое интимное, можно сказать, семейное счастливое время утра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные… И малыш… Это так здорово, обезоруживает такая искренность и даже смелость, — цитирует комментарии пользователей соцсети портал "Дни.ру". — Идеальная картина, Регина так мне нравится. Очень естественная. Настоящие! Простые такие, обычные. У меня одной возник вопрос: кто снимает это видео?
В коротком ролике Влад Топалов сетует на вынужденные ранние подъемы из-за маленького ребёнка. В частности, по словам артиста, это видео было записано в пять часов утра.
— Дети — цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром! — подписал Влад Топалов ролик.