Пт, 26.04.2019
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  • Только для совершеннолетних! Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Только для совершеннолетних! Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

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Влад Топалов и Регина Тодоренко.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певец Влад Топалов поделился с поклонникам интимными семейными кадрами на своей странице в Instagram. Артист снял утреннее пробуждение семьи, пишет Лайф. 

— Как же это мило и смело — показать тысячам людей свое интимное, можно сказать, семейное счастливое время утра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные… И малыш… Это так здорово, обезоруживает такая искренность и даже смелость, — цитирует комментарии пользователей соцсети портал "Дни.ру". — Идеальная картина, Регина так мне нравится. Очень естественная. Настоящие! Простые такие, обычные. У меня одной возник вопрос: кто снимает это видео?

В коротком ролике Влад Топалов сетует на вынужденные ранние подъемы из-за маленького ребёнка. В частности, по словам артиста, это видео было записано в пять часов утра.

— Дети — цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром! — подписал Влад Топалов ролик.

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