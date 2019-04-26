Дочери Полины Гагариной два года: певица поделилась милым фото Мии

На личной странице в Инстаграм Полина Гагарина часто публикует не только новости о творческой деятельности, а также рассказывает о путешествиях и времени, проведенном с родными людьми. Подписчики, которых почти 7 миллионов человек, всегда с радостью принимают все публикации звезды, забрасывая ее комплиментами.

Так случилось и с новым постом. Полина рассказала о празднике в ее семье – дне рождения дочери Мии. "2 года", - написала певица. Исполнительница обнародовала новое яркое фото малышки, которая с игрушечной черепахой в руке уверенно идет среди экзотической зелени.

На девочке надет милый белый купальник в синий горошек, а волосы убраны в "мальвинку". К сожалению поклонников Гагариной, она до сих пор не показывает публике внешность маленькой дочери. Поэтому фанатам остается лишь гадать, на кого похожа Мия. Об этом они и стали писать в комментариях, не забывая поздравлять девочку и ее родителей с праздником.

"Ути бозе!!! С Днем Рождения!!! здоровья доченьке и всей семье! Ура!", "пусть будет самой счастливой девочкой))) и никогда не болеет", "Как быстро растут дети))) Счастья, здоровья всем вам", "Создаётся впечатление, что она сейчас повернет голову и мы увидим копию маленькой Полины" (орф. и пункт. авторов сохранены. – прим. ред.), - пишут фолловеры.