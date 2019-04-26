Слава поссорилась с Собчак из-за оскорбительного высказывания о Мытищах

«И это говорит на всю страну человек, который баллотировался в президенты, за которого голосовали те же люди, как она говорит, из ж*пы мира — из наших городов, которые не могут себе позволить нормального зала. Ксюш, не задумывалась, что эти люди создавали тебе рейтинг, что это такие же люди, как я и ты? Это вообще уже за гранью добра и зла», — возмутилась артистка.