Названы время и место прощания с Элиной Быстрицкой

Скорее всего, актриса умерла у себя дома, откуда последние месяцы вообще не выходила. Недавно сестра покойной - Софья Шегельман – рассказывала, что Элина Авраамовна очень плохо себя чувствует: не встает с постели и практически ничего не видит из-за развившейся катаракты.

Прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля. Траурную церемонии решено организовать в Малом театре, где долгие годы служила артистка. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова, передает агентство ФАН. Место похорон пока не определено, не исключено, что актриса упокоится на Троекуровском кладбище, где в последнее время хоронят деятелей искусства и культуры.