Названы время и место прощания с Элиной Быстрицкой

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Подробности о смерти звезды фильмов «Тихий Дон» и «Неоконченная повесть» пока не уточняются, пишет Экспресс газета.
Скорее всего, актриса умерла у себя дома, откуда последние месяцы вообще не выходила. Недавно сестра покойной - Софья Шегельман – рассказывала, что Элина Авраамовна очень плохо себя чувствует: не встает с постели и практически ничего не видит из-за развившейся катаракты.
Прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля. Траурную церемонии решено организовать в Малом театре, где долгие годы служила артистка. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова, передает агентство ФАН. Место похорон пока не определено, не исключено, что актриса упокоится на Троекуровском кладбище, где в последнее время хоронят деятелей искусства и культуры.