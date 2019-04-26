Умерла актриса Элина Быстрицкая

"Элина Авраамовна скончалась", - сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля свое 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. В 2018 году президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, напоминают Дни.ру со ссылкой на RT.
Родственники подтвердили, что Быстрицкая умерла после долгой тяжелой болезни. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.