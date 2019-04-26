Пт, 26.04.2019
Фотоновость: Сергей Сумин и Илона Калдре повеселились в Кремле со Стасом Михайловым и другими звездами СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Татьяна Панкова (слева), Эллина Быстрицкая и Юрий Кауров.

ФОТО: SCANPIX

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Актрисы не стало в возрасте 91 года. О смерти Быстрицкой сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, пишет Лайф.

"Элина Авраамовна скончалась", - сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля свое 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. В 2018 году президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, напоминают Дни.ру со ссылкой на RT.

Родственники подтвердили, что Быстрицкая умерла после долгой тяжелой болезни. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ